Государство само будет искать данные о трудовом стаже вместо того, чтобы потребовать от человека десятки справок

Кто отвечает за документы для подтверждения страхового стажа и как это влияет на назначение пенсии.

Работодатель отвечает только за оцифровку трудовой книжки, и выполнение этой процедуры является его правом, а не обязанностью. Если предприятие проводит цифровизацию надлежащим образом — это, по словам юриста, положительная практика.

В то же время другие документы, которые могут подтверждать страховой стаж (в частности дипломы, свидетельства, справки и т. д.), не подлежат автоматической оцифровке работодателем.

Юристы подчеркивают, что ответственность за сохранение и подачу таких документов возлагается непосредственно на самого человека.

«Обязанности подавать документы на оцифровку, согласно законодательству, ни у кого нет», — отмечается в пояснении.

Вместе с тем граждане имеют право самостоятельно подать дополнительные документы через вебпортал Пенсионного фонда Украины, если хотят, чтобы при назначении пенсии были учтены отдельные периоды страхового стажа. Речь идет, в частности, об обучении до 2004 года, уходе за ребенком до трехлетнего возраста, службе в армии и других периодах.

Также для подтверждения стажа могут использоваться архивные справки или документы от работодателей, особенно в случаях, когда в трудовой книжке есть неточности или нарушения в оформлении записей.

По словам юристов, вопрос упорядочения документов имеет ключевое значение для будущего назначения пенсии.

В то же время, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 9 апреля 2026 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №13705-д. Документ изменяет правила взаимодействия между гражданами и Пенсионным фондом Украины. Отныне государство берет на себя обязанность самостоятельно искать информацию о стаже человека вместо того, чтобы требовать от него десятки справок.

Главной причиной изменений стала полномасштабная агрессия РФ. Тысячи украинцев оказались в ситуации, когда подтвердить свой трудовой путь стало физически невозможно.

В частности, многие предприятия и учреждения разрушены, а их бумажные архивы утрачены навсегда. Кроме того, доступ к документам на временно оккупированных территориях заблокирован, а граждане, спасаясь от войны, часто не имели возможности вывезти свои трудовые книжки.

Одним из важнейших изменений является смена подхода к сбору информации.

Во-первых, согласно обновленной редакции статьи 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», назначение или перерасчет пенсии может осуществляться не только по обращению лица, но и автоматически в определенных законом случаях.

Во-вторых, законопроект внедряет принцип публичности и достоверности государственных данных. Это означает, что информация, уже содержащаяся в любой государственной базе, считается достоверной и не требует дополнительного подтверждения бумажной справкой с печатью.

ПФУ официально запрещается требовать от человека документы, если необходимые сведения уже есть в электронных реестрах. Ранее граждане, обращавшиеся за назначением пенсии, были обязаны самостоятельно подавать документы, подтверждающие трудовой стаж, тогда как Пенсионный фонд выполнял преимущественно функцию проверки предоставленных данных.

Теперь подход меняется в связи с изменением статьи 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Таким образом, обязанность сбора необходимой информации фактически переносится с гражданина на государство. Соответственно, Пенсионный фонд переходит от роли контролера к активному субъекту поиска и верификации данных в государственных реестрах.

Органы Пенсионного фонда обязаны самостоятельно получать данные из:

Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков;

Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП.

Если же данные в реестрах отсутствуют, особенно за периоды до внедрения персонифицированного учета, ПФУ обязан оперативно информировать человека об этом через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг. Более того, на ПФУ возлагается обязанность оказывать помощь в истребовании документов и информировать граждан о порядке подтверждения стажа через суд.

Что касается электронного кабинета на портале услуг ПФУ, то он становится полноценным каналом связи. Через него можно не только подавать документы, но и получать уведомления от Фонда.

Проблема подтверждения стажа до 2000 года

Как писала «Судебно-юридическая газета», наиболее сложным вопросом остается период до 1 июля 2000 года, когда в Украине еще не было электронного персонифицированного учета.

Если ПФУ не находит данных о стаже до 2000 года, он обязан не просто отказать, а подробно разъяснить человеку через электронный кабинет, каких именно сведений не хватает и как действовать дальше.

Закон четко разграничивает способы подтверждения стажа в зависимости от периода работы. Для периодов до внедрения системы персонифицированного учета основным документом остается трудовая книжка.

Однако при ее отсутствии, неточностях записей или утрате из-за войны стаж может быть подтвержден на основании:

выписок из приказов, лицевых счетов и ведомостей о выдаче заработной платы;

письменных трудовых договоров и соглашений;

данных банковских транзакций о начислении заработной платы;

показаний не менее двух свидетелей, которые знали заявителя по совместной работе;

решений суда об установлении периода нахождения в трудовых отношениях.

