В Киеве в Голосеевском районе задержали мужчину с ножом, который провоцировал конфликты

Полиция изъяла нож и выясняет обстоятельства инцидента на улице Антоновича.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в центре города ходил с ножом и вел себя агрессивно. Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию сегодня обратилась прохожая. По ее словам, на улице Антоновича неизвестный находился в возбужденном состоянии, провоцировал конфликты с гражданами и размахивал ножом.

На вызов оперативно прибыли правоохранители полка полиции особого назначения №1. Они задержали мужчину, который, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии.

Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции изъяла нож. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

