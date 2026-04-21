У Києві в Голосіївському районі затримали чоловіка з ножем, який провокував конфлікти

Поліція вилучила ніж та встановлює обставини інциденту на вулиці Антоновича.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який у центрі міста ходив із ножем та поводився агресивно. Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції сьогодні звернулася перехожа. За її словами, на вулиці Антоновича невідомий перебував у збудженому стані, провокував конфлікти з громадянами та розмахував ножем.

На виклик оперативно прибули правоохоронці полку поліції особливого призначення №1. Вони затримали чоловіка, який, за попередніми даними, перебував у неадекватному стані.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції вилучила ніж. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

