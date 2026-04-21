Главнокомандующий ВСУ Сырский отстранил начальника Одесского областного ТЦК

ВСУ начали служебное расследование после того, как в Одессе задержали военнослужащих ТЦК.

В Вооруженных Силах Украины начали служебное расследование после задержания в Одесской области военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили в Сухопутных войсках, задержание осуществили сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности.

Решением Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также начальник Пересыпского районного ТЦК и СП.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручено провести служебное расследование по данному факту.

В Сухопутных войсках ВСУ подчеркивают: «Любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия являются недопустимыми и должны получить соответствующую правовую оценку. Правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие в проведении соответствующих проверок и расследований».

Как указывали в СМИ, речь идет о задержании восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. По данным источников СМИ, те «требовали 50 тыс. долларов».

