  1. В Украине

Главнокомандующий ВСУ Сырский отстранил начальника Одесского областного ТЦК

15:28, 21 апреля 2026
ВСУ начали служебное расследование после того, как в Одессе задержали военнослужащих ТЦК.
В Вооруженных Силах Украины начали служебное расследование после задержания в Одесской области военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили в Сухопутных войсках, задержание осуществили сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности.

Решением Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также начальник Пересыпского районного ТЦК и СП.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручено провести служебное расследование по данному факту.

В Сухопутных войсках ВСУ подчеркивают: «Любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия являются недопустимыми и должны получить соответствующую правовую оценку. Правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие в проведении соответствующих проверок и расследований».

Как указывали в СМИ, речь идет о задержании восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. По данным источников СМИ, те «требовали 50 тыс. долларов».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Манифест автономии ВСП: дисциплинарное производство без ожидания приговора по уголовному делу

Достаточно ли материалов негласных следственных розыскных действий для прекращения карьеры судьи: дисциплинарная практика ВСП.

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

