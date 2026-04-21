  1. В Україні

Головнокомандувач ЗСУ Сирський відсторонив начальника Одеського обласного ТЦК

15:28, 21 квітня 2026
ЗСУ розпочали службове розслідування після того, як в Одесі затримали військовослужбовців ТЦК.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський відсторонив начальника Одеського обласного ТЦК
У Збройних Силах України розпочали службове розслідування після затримання в Одеській області військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили у Сухопутних військах, затримання здійснили працівники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки.

Рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від виконання службових обов’язків усунено начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП.

Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручено провести службове розслідування за цим фактом.

У Сухопутних військах ЗСУ наголошують: «Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку. Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань».

Як вказували у ЗМІ, йдеться про затримання вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого. За даними джерел ЗМІ, ті «вимагали 50 тис. доларів».

