Экспертные дискуссии с Научно-консультативным советом КСУ — состоялся профессиональный семинар

17–19 апреля состоялось мероприятие на тему «Экспертные дискуссии с Научно-консультативным советом Конституционного Суда Украины по вопросам правовой аргументации и конституционного анализа». Об этом сообщает КСУ.

К участию присоединились исполняющий обязанности Председателя КСУ Александр Петришин, судьи Суда Александр Водянников, Оксана Грищук, Василий Лемак, Сергей Резник, заместительница Научно-консультативного совета КСУ Елена Бориславская, ученый секретарь НКР Любомир Летнянчин, члены НКР Григорий Берченко, Александр Дроздов, Татьяна Карабин, Татьяна Комарова, Дмитрий Лукьянов, Василий Луцик, Олег Марцеляк, Марта Мочульская, Лидия Москвич, Станислав Погребняк, Михаил Савчин, Виктор Смородинский, Лариса Удовика, Светлана Хилюк, Анна Христова, Оксана Щербанюк, Артем Янчук.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин отметил, что правовая аргументация и надлежащий конституционный анализ должны составлять содержательную основу деятельности органа конституционной юрисдикции. Он подчеркнул, что конституционное судопроизводство не может ограничиваться декларативными оценками или абстрактными рассуждениями, а требует глубокой аналитической работы, убедительного обоснования правовых позиций и их последовательного практического применения.

В этом контексте особое внимание было сосредоточено на качестве аргументации, которая, по словам выступающего, непосредственно влияет на авторитет конституционного правосудия, уровень доверия к нему и способность Суда отвечать на сложные вызовы современности. Александр Петришин подчеркнул важность конструктивного сотрудничества Конституционного Суда Украины с научной средой.

«Наука и конституционное правосудие не должны существовать обособленно, ведь именно их содержательное взаимодействие позволяет формировать более глубокие, обоснованные и методологически взвешенные подходы к решению конституционно-правовых проблем», — отметил он.

Судья Конституционного Суда Украины, председатель Постоянной комиссии по вопросам научного обеспечения Конституционного Суда Украины Оксана Грищук в своей приветственной речи акцентировала внимание на новом видении роли Научно-консультативного совета КСУ. Ее функция, по убеждению судьи, заключается не только в подготовке заключений на отдельные запросы Суда, но прежде всего в формировании общего интеллектуального пространства для обмена идеями между судьями и учеными.

«Такое взаимодействие Конституционного Суда Украины и Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины призвано придать дополнительный импульс развитию конституционной юстиции и способствовать выработке новых подходов к пониманию и применению Конституции Украины», — отметила Оксана Грищук.

Старший проектный сотрудник Программы поддержки ОБСЕ для Украины Дмитрий Мазурок обозначил основные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Проекта. Речь шла о системной поддержке, направленной на усиление институциональной способности Суда, повышение качества правовой аргументации, совершенствование внутренних процедур и развитие механизмов исполнения решений Суда. Выступающий отметил, что такое сотрудничество предусматривает интеграцию в работу Суда практических инструментов и подходов, основанных на верховенстве права, правах человека и гендерном равенстве.

От имени Научно-консультативного совета КСУ к участникам обратилась его заместительница — Елена Бориславская. Она отметила, что для результативной работы Научно-консультативного совета важным является запрос на его деятельность со стороны органа конституционной юрисдикции именно как целостной институции.

«Научная деятельность приобретает подлинную ценность тогда, когда ее результаты востребованы на практике, а научный потенциал может быть непосредственно направлен на осмысление и решение конкретных конституционно-правовых вопросов, возникающих в производствах Конституционного Суда Украины», — отметила она.

В рамках первого дня работы состоялись две пленарные сессии, посвященные актуальным вопросам конституционного правосудия. Модерировали — судьи Конституционного Суда Украины Александр Водянников и Сергей Резник.

Основное внимание было сосредоточено на выработке научно обоснованных подходов к вопросам, возникающим в деятельности Суда. В фокусе обсуждения находилось значение концепции легитимных ожиданий как составляющей принципа правовой определенности и одного из элементов верховенства права. Отмечалось, что такие ожидания возникают на пересечении двух фундаментальных основ: с одной стороны, лицо имеет право полагаться на стабильность правового порядка и предсказуемость действий государства, а с другой — государство не лишено возможности изменять правовое регулирование в соответствии с общественными потребностями.

Было акцентировано внимание на вопросе исполнения решений, принятых по конституционным жалобам, и их роли в восстановлении прав заявителей. Подчеркивалось, что эффективность этого механизма защиты прав и свобод человека и гражданина зависит не только от факта принятия решения Конституционного Суда Украины, но и от его надлежащей реализации, в частности от четкого понимания содержания правовых позиций Суда и обязательности их учета в дальнейшей нормотворческой и правоприменительной деятельности. Именно в этом заключается практическая ценность конституционной жалобы как инструмента конституционной защиты.

Второй день семинара стал продолжением профессионального обсуждения ключевых вопросов развития конституционного правосудия. Модераторами выступили судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук и Василий Лемак.

В центре внимания находились вопросы модернизации института дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Украины, в частности в контексте его дальнейшего совершенствования с учетом требований независимости, добросовестности и надлежащего баланса между гарантиями статуса судьи и механизмами ответственности.

Участники подчеркнули необходимость четкого разграничения между правилами профессиональной этики судьи и основаниями для дисциплинарной ответственности, поскольку эти правовые явления имеют различную природу и разное функциональное назначение. Отдельно отмечалось, что дисциплинарная ответственность судьи КСУ является исключительным механизмом, который должен применяться с учетом особого статуса, конституционных гарантий независимости и необходимости недопущения любого использования дисциплинарных процедур как инструмента влияния на Конституционный Суд Украины.

Значительное внимание было уделено доктрине законодательных упущений (legislative omission), в частности вопросам выявления таких упущений, определения критериев их констатации и значения этой доктрины для надлежащего осуществления конституционного контроля. Участники мероприятия также обсудили опыт европейских конституционных судов в применении этой доктрины. Подчеркивалось, что инструмент констатации законодательных упущений существенно расширяет возможности конституционного контроля в сфере защиты Конституции, однако его применение требует особой осторожности с учетом принципа разделения властей и необходимости сохранения границ между конституционной юрисдикцией и сферой дискреции законодателя.

Проведение семинара подтвердило важность системного профессионального диалога между Конституционным Судом Украины и Научно-консультативным советом КСУ. Выработанные в рамках семинара подходы призваны способствовать повышению качества правовой аргументации, усилению эффективности конституционного контроля и укреплению роли Конституционного Суда Украины в условиях военного времени и дальнейшей европейской интеграции.

