Интеграция энергетических рынков с ЕС: НКРЭКУ начала имплементацию закона
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что начала практическую имплементацию положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики» №12087-д.
НКРЭКУ подчеркнула, что реализация этого Закона является важным шагом на пути интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза. В частности, речь идет о внедрении механизма market coupling — объединения рынков «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.
С целью своевременной реализации положений Закона НКРЭКУ формирует комплексный план мероприятий, который предусматривает обновление действующей нормативно-правовой базы и разработку новых актов вторичного законодательства в соответствии с требованиями европейского права.
Планом предусмотрено внесение изменений в ключевые документы, в частности:
Правила рынка;
Правила рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка;
Правила розничного рынка электрической энергии;
Кодекс системы передачи;
Кодекс систем распределения;
Кодекс коммерческого учета электрической энергии;
Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере электроэнергетики;
порядки формирования тарифов на передачу и распределение электрической энергии.
Отдельным направлением является разработка новых регуляторных актов, необходимых для функционирования рынка в соответствии с европейскими правилами. В частности, речь идет о:
- порядке назначения, приостановления деятельности и прекращения функций номинированного оператора рынка (NEMO);
- правилах функционирования механизмов обеспечения мощности;
- порядке предоставления услуг по гибкости;
- имплементации общеевропейских и региональных правил, методик и процедур.
«Реализация указанных мероприятий обеспечит приближение функционирования рынка электрической энергии Украины к стандартам Европейского Союза, повышение прозрачности рынка, уровня конкуренции и устойчивости энергосистемы», — добавили в НКРЭКУ.
