Интеграция энергетических рынков с ЕС: НКРЭКУ начала имплементацию закона

Будет внедряться механизм market coupling — объединение рынков «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что начала практическую имплементацию положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики» №12087-д.

НКРЭКУ подчеркнула, что реализация этого Закона является важным шагом на пути интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза. В частности, речь идет о внедрении механизма market coupling — объединения рынков «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.

С целью своевременной реализации положений Закона НКРЭКУ формирует комплексный план мероприятий, который предусматривает обновление действующей нормативно-правовой базы и разработку новых актов вторичного законодательства в соответствии с требованиями европейского права.

Планом предусмотрено внесение изменений в ключевые документы, в частности:

Правила рынка;

Правила рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка;

Правила розничного рынка электрической энергии;

Кодекс системы передачи;

Кодекс систем распределения;

Кодекс коммерческого учета электрической энергии;

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере электроэнергетики;

порядки формирования тарифов на передачу и распределение электрической энергии.

Отдельным направлением является разработка новых регуляторных актов, необходимых для функционирования рынка в соответствии с европейскими правилами. В частности, речь идет о:

порядке назначения, приостановления деятельности и прекращения функций номинированного оператора рынка (NEMO);

правилах функционирования механизмов обеспечения мощности;

порядке предоставления услуг по гибкости;

имплементации общеевропейских и региональных правил, методик и процедур.

«Реализация указанных мероприятий обеспечит приближение функционирования рынка электрической энергии Украины к стандартам Европейского Союза, повышение прозрачности рынка, уровня конкуренции и устойчивости энергосистемы», — добавили в НКРЭКУ.

