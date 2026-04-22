  В Украине

Интеграция энергетических рынков с ЕС: НКРЭКУ начала имплементацию закона

13:46, 22 апреля 2026
Будет внедряться механизм market coupling — объединение рынков «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.
Фото: reform.energy
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что начала практическую имплементацию положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики» №12087-д.

НКРЭКУ подчеркнула, что реализация этого Закона является важным шагом на пути интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза. В частности, речь идет о внедрении механизма market coupling — объединения рынков «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.

С целью своевременной реализации положений Закона НКРЭКУ формирует комплексный план мероприятий, который предусматривает обновление действующей нормативно-правовой базы и разработку новых актов вторичного законодательства в соответствии с требованиями европейского права.

Планом предусмотрено внесение изменений в ключевые документы, в частности:

Правила рынка;

Правила рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка;

Правила розничного рынка электрической энергии;

Кодекс системы передачи;

Кодекс систем распределения;

Кодекс коммерческого учета электрической энергии;

Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере электроэнергетики;

порядки формирования тарифов на передачу и распределение электрической энергии.

Отдельным направлением является разработка новых регуляторных актов, необходимых для функционирования рынка в соответствии с европейскими правилами. В частности, речь идет о:

  • порядке назначения, приостановления деятельности и прекращения функций номинированного оператора рынка (NEMO);
  • правилах функционирования механизмов обеспечения мощности;
  • порядке предоставления услуг по гибкости;
  • имплементации общеевропейских и региональных правил, методик и процедур.

«Реализация указанных мероприятий обеспечит приближение функционирования рынка электрической энергии Украины к стандартам Европейского Союза, повышение прозрачности рынка, уровня конкуренции и устойчивости энергосистемы», — добавили в НКРЭКУ.

НКРЕКП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

