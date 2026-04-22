  1. В Україні

Інтеграція енергетичних ринків з ЄС: НКРЕКП розпочала імплементацію закону

13:46, 22 квітня 2026
Впроваджуватиметься механізм market coupling — об'єднання ринків «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
Фото: reform.energy
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що розпочала практичну імплементацію положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики» №12087-д.

НКРЕКП підкреслила, що реалізація цього Закону є важливим кроком на шляху інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу. Зокрема, йдеться про впровадження механізму market coupling — об’єднання ринків «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

З метою своєчасної реалізації положень Закону НКРЕКП формує комплексний план заходів, який передбачає оновлення чинної нормативно-правової бази та розробку нових актів вторинного законодавства відповідно до вимог європейського права.

Планом передбачено внесення змін до ключових документів, зокрема:

Правил ринку;

Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

Правил роздрібного ринку електричної енергії;

Кодексу системи передачі;

Кодексу систем розподілу;

Кодексу комерційного обліку електричної енергії;

Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері електроенергетики;

порядків формування тарифів на передачу та розподіл електричної енергії.

Окремим напрямом є розробка нових регуляторних актів, необхідних для функціонування ринку відповідно до європейських правил. Зокрема, йдеться про:

  • порядок призначення, призупинення діяльності та припинення функцій номінованого оператора ринку (NEMO);
  • правила функціонування механізмів забезпечення потужності;
  • порядок надання послуг з гнучкості;
  • імплементацію загальноєвропейських і регіональних правил, методик та процедур.

«Реалізація зазначених заходів забезпечить наближення функціонування ринку електричної енергії України до стандартів Європейського Союзу, підвищення прозорості ринку, рівня конкуренції та стійкості енергосистеми», - додали у НКРЕКП.

НКРЕКП

