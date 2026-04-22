  1. В Украине

Раде рекомендуют принять законопроект об отступлении от градостроительных ограничений для мемориала Небесной Сотни

19:00, 22 апреля 2026
Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект, определяющий особые условия проектирования и строительства Музея Революции Достоинства, в частности, предусматривает изменения в действующих градостроительных ограничениях.
Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 14166 во втором чтении и в целом. Документ касается особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

Законопроект предусматривает отмену ограничения размещения церемониального объекта государственного значения в пределах «красных линий» аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве. В случае его принятия нормы Закона Украины «Об автомобильных дорогах», регулирующих эти ограничения, не будут применяться к объектам мемориально-музейного комплекса.

Также документ предлагает не применять отдельные законодательные ограничения, касающиеся строительства вблизи достопримечательностей градостроительства и архитектуры, для которых не определены пределы охранных зон. Ограничения планирования и использования территорий в пределах зон охраны культурного наследия также не будут действовать во время проектирования и строительства музея.

При определении градостроительных условий и ограничений максимальную высоту здания планируется устанавливать с учетом параметров, предусмотренных проектом, победившим в открытом международном архитектурном конкурсе.

Министерство развития общин и территорий Украины и Министерство культуры Украины поддержали законопроект в предложенной редакции.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14166, предусматривающий отмену части разрешительных процедур, чтобы завершить строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

