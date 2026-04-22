Раді рекомендують ухвалити законопроєкт про відступ від містобудівних обмежень для меморіалу Небесної Сотні

19:00, 22 квітня 2026
Верховна Рада може ухвалити в другому читанні законопроєкт, який визначає особливі умови проєктування та будівництва Музею Революції Гідності, зокрема передбачає зміни до чинних містобудівних обмежень.
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 14166 у другому читанні та в цілому. Документ стосується особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

Законопроєкт передбачає скасування обмеження щодо розміщення церемоніального об’єкта державного значення в межах «червоних ліній» алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. У разі його ухвалення норми Закону України «Про автомобільні дороги», які регулюють ці обмеження, не застосовуватимуться до об’єктів меморіально-музейного комплексу.

Також документ пропонує не застосовувати окремі законодавчі обмеження, що стосуються будівництва поблизу пам’яток містобудування та архітектури, для яких не визначено межі охоронних зон. Обмеження щодо планування та використання територій у межах зон охорони культурної спадщини також не діятимуть під час проєктування і будівництва музею.

Під час визначення містобудівних умов і обмежень максимальну висоту будівлі планують встановлювати з урахуванням параметрів, передбачених проєктом, який переміг у відкритому міжнародному архітектурному конкурсі.

Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство культури України підтримали законопроєкт у запропонованій редакції.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14166, який передбачає скасування частини дозвільних процедур, щоб завершити будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Колишні полонені зможуть безкоштовно відновити водійські документи: МВС готує низку пільг

МВС оприлюднило проєкт змін до правил реєстрації авто та видачі посвідчень водія.

Верховний Суд став на бік працівника лісгоспу, якого звільнили під час служби в ТрО

Суд підтвердив, що працівника лісгоспу звільнили без законних підстав у період його служби в територіальній обороні.

ВРП не змогла розглянути питання судді Салая, який санкціонував незаконні НСРД

Причина — відсутність кворуму.

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

Звіт ліквідатора як обов’язкова умова: ВС уточнив правила закриття справ про неплатоспроможність

Верховний Суд скасував рішення апеляції, яка дозволила закрити справу про банкрутство без виплати винагороди ліквідатору.

