В Ужгороде женщина, завербованная российскими спецслужбами, отравила военнослужащего ВСУ

26-летняя женщина подсыпала яд в напиток военнослужащего во время встречи.

На Закарпатье правоохранители задержали женщину, которая убила военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб.

Нацполиция указывает, что 26-летнюю жительницу Запорожья завербовали российские спецслужбы. Действуя по их указаниям, она встретилась с военнослужащим и во время встречи подсыпала ему в напиток заранее подготовленное вещество, и через несколько часов он умер.

13 апреля в одной из арендованных квартир в городе Ужгород был обнаружен мертвым военнослужащий ВСУ. Первоначально обстоятельства указывали на естественную смерть. Однако в ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции установили российский след в этом деле.

Отрабатывая последние контакты умершего, оперативникам удалось выяснить, что на момент смерти в квартире вместе с потерпевшим находилась 26-летняя уроженка города Запорожья. По ее словам, накануне они вместе с военнослужащим отдыхали и, вероятно, он умер из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Эту версию опровергли результаты оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ужгородского районного управления полиции. Правоохранители выяснили, что женщина действовала под четким руководством куратора из РФ.

Ориентировочно месяц назад женщина была завербована российскими спецслужбами. Последние использовали данные злоумышленницы и создали аккаунт на сайте знакомств. Именно там они разыскали потерпевшего военнослужащего, вели с ним беседу и договорились о встрече. В дальнейшем с военным завербованная контактировала самостоятельно.

Во время встречи в арендованной квартире женщина подсыпала в напиток военного заранее подготовленное вещество, после употребления которого уже через несколько часов он умер. Женщина сообщила куратору о состоянии мужчины и, по его указаниям, пыталась скрыть следы преступления — уничтожила емкость с остатками вещества и, дождавшись утра, вызвала скорую помощь.

Подозреваемую задержали в тот же день в порядке статьи 208 УПК Украины. Все собранные материалы следователи передали в Службу безопасности Украины. Действия задержанной квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

