  1. В Украине

В Ужгороде женщина, завербованная российскими спецслужбами, отравила военнослужащего ВСУ

10:36, 23 апреля 2026
26-летняя женщина подсыпала яд в напиток военнослужащего во время встречи.
На Закарпатье правоохранители задержали женщину, которая убила военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб.

Нацполиция указывает, что 26-летнюю жительницу Запорожья завербовали российские спецслужбы. Действуя по их указаниям, она встретилась с военнослужащим и во время встречи подсыпала ему в напиток заранее подготовленное вещество, и через несколько часов он умер.

13 апреля в одной из арендованных квартир в городе Ужгород был обнаружен мертвым военнослужащий ВСУ. Первоначально обстоятельства указывали на естественную смерть. Однако в ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции установили российский след в этом деле.

Отрабатывая последние контакты умершего, оперативникам удалось выяснить, что на момент смерти в квартире вместе с потерпевшим находилась 26-летняя уроженка города Запорожья. По ее словам, накануне они вместе с военнослужащим отдыхали и, вероятно, он умер из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Эту версию опровергли результаты оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ужгородского районного управления полиции. Правоохранители выяснили, что женщина действовала под четким руководством куратора из РФ.

Ориентировочно месяц назад женщина была завербована российскими спецслужбами. Последние использовали данные злоумышленницы и создали аккаунт на сайте знакомств. Именно там они разыскали потерпевшего военнослужащего, вели с ним беседу и договорились о встрече. В дальнейшем с военным завербованная контактировала самостоятельно.

Во время встречи в арендованной квартире женщина подсыпала в напиток военного заранее подготовленное вещество, после употребления которого уже через несколько часов он умер. Женщина сообщила куратору о состоянии мужчины и, по его указаниям, пыталась скрыть следы преступления — уничтожила емкость с остатками вещества и, дождавшись утра, вызвала скорую помощь.

Подозреваемую задержали в тот же день в порядке статьи 208 УПК Украины. Все собранные материалы следователи передали в Службу безопасности Украины. Действия задержанной квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Сыну отказали в выплатах пропавшей военнослужащей матери из-за отсутствия справки о совместном проживании: почему суд стал на его сторону

Суд признал противоправным отказ в выплате денежного обеспечения, если в решении не указаны предусмотренные Порядком № 884 основания.

43 запроса и частный интерес: как решение РАУ меняет правила подачи адвокатских запросов

Совет адвокатов Украины установил новые правила борьбы с фейковым представительством адвокатов.

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Гуманитарные автобусы могут вывести на маршруты из-за проблем с транспортом: в Раде готовят изменения

В Раде предлагают разрешить использование гуманитарных автобусов для межгородских и пригородных пассажирских перевозок в период военного положения.

Государство не несет ответственности за разрушенное жилье без доказательства нарушения позитивных обязательств — позиция ВС

ВС подтвердил, что возмещение ущерба государством возможно лишь при условии доказательства нарушения его позитивных обязательств.

