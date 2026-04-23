Оформить квартиру или авто на ребенка стало проще — разрешение органа опеки больше не требуется

12:41, 23 апреля 2026
Изменения позволяют быстрее оформлять имущество на детей без справок, но сохраняют ограничения на его отчуждение.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №4824-ІХ (законопроект №12254), направленный на упрощение процедуры приобретения права собственности несовершеннолетними.

Отныне для получения ребенком в собственность недвижимости или автомобиля не требуется получать разрешение органа опеки и попечительства, поскольку это лишь улучшает его имущественное положение.

Обязательное разрешение и нотариальное согласие родителей сохраняются исключительно для процедур отчуждения и раздела имущества, собственником которого является ребенок.

Документ предусматривает изменения в Семейный и Гражданский кодексы, а также ряд профильных законов, регулирующих защиту прав детей.

Законом установлено, что родители (усыновители) или опекун обязаны заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах.

Кроме того, в соответствии с законом, разрешение органа опеки и попечительства не будет предоставляться в случае совершения сделки, по которой малолетний или несовершеннолетний ребенок приобретает в собственность имущество безвозмездно, в том числе недвижимое имущество, пользователем которого он является.

Если один из родителей (усыновителей) захвачен в плен или находится в заложниках, либо интернирован в нейтральное государство или пропал без вести при особых обстоятельствах, признан безвестно отсутствующим, проживает отдельно от ребенка в течение не менее шести месяцев и не принимает участия в воспитании и содержании ребенка или если место его проживания неизвестно, сделки могут быть совершены без его согласия.

Отдельно закон расширяет право детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на безвозмездную правовую помощь — они смогут получать все предусмотренные законом юридические услуги.

Реализация положений закона должна упростить механизм приобретения малолетними и несовершеннолетними лицами права собственности на недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости, иное ценное имущество, в том числе транспортные средства, без создания дополнительных бюрократических препятствий и затягивания момента приобретения ими права собственности на имущество.

