Большинство отводов в КХС ВС связано с повторным участием судей в делах — статистика

В Конституционном Суде подняли вопрос отвода судей по рекомендациям ОБСЕ.

В Украине обсудили рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ относительно правил профессиональной этики и стандартов отвода и самоотвода судей Конституционного Суда. Дискуссия состоялась в рамках тематической платформы с участием представителей судебной власти и экспертов.

Во время экспертной сессии председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач подчеркнула, что вопрос отвода судьи выходит за пределы формальной процедуры и непосредственно влияет на доверие к правосудию.

По ее словам, это не только техническая процедура, урегулированная процессуальными кодексами, а прежде всего вопрос доверия к судебной власти. Согласно выводам Консультативного совета европейских судей, именно общественное доверие является гарантией эффективности правосудия. Судопроизводство должно не только осуществляться справедливо, но и быть прозрачным для стороннего наблюдателя.

Спикер также привела статистику практики Кассационного хозяйственного суда за 2024–2025 годы. Она отметила, что судьи активно применяют механизм самоотвода для предотвращения сомнений в беспристрастности. При этом все заявленные отводы основывались на наличии обстоятельств, которые могут вызвать сомнение в беспристрастности судьи, а в подавляющем большинстве случаев — касались повторного участия в деле или ранее выраженной правовой позиции.

Отдельное внимание уделили ситуациям, когда основанием для отвода становится публично выраженная позиция судьи. В таких случаях, по словам докладчицы, важно различать научную или профессиональную точку зрения и признаки предвзятости.

Отдельно спикер обратила внимание на доктрину необходимости, которая имеет важное значение, особенно когда речь идет об отводе судей КСУ или судей ВС. Это обусловлено характером дел, ограниченным количеством судей и отсутствием альтернативного состава суда. Поэтому очень важно при оценке беспристрастности судьи или состава суда учитывать особое место и роль такого суда в судебной системе.

По мнению главы КХС ВС, важно также совершенствовать механизмы реагирования на злоупотребление процессуальными правами, в частности подачу заведомо необоснованных отводов или нарушение порядка и сроков их заявления.

Подытоживая, председатель КХС ВС отметила, что ключевым аспектом противодействия злоупотреблению процессуальными правами является недопущение достижения лицом его противоправной цели, если действия участника направлены на блокирование процесса и т.д.

