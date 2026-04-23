  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Більшість відводів у КГС ВС пов’язані з повторною участю суддів у справах — статистика

16:16, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Конституційному Суді підняли питання відводу суддів за рекомендаціями ОБСЄ.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні обговорили рекомендації Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ щодо правил професійної етики та стандартів відводу і самовідводу суддів Конституційного Суду. Дискусія відбулася в межах тематичної платформи за участю представників судової влади та експертів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час експертної сесії голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач наголосила, що питання відводу судді виходить за межі формальної процедури та безпосередньо впливає на довіру до правосуддя.

За її словами, це не лише технічна процедура, врегульована процесуальними кодексами, а передусім питання довіри до судової влади. Згідно з висновками Консультативної ради європейських суддів, саме суспільна довіра є гарантією ефективності правосуддя. Судочинство має не лише здійснюватися справедливо, а й бути прозорим для стороннього спостерігача.

Спікерка також навела статистику практики Касаційного господарського суду за 2024–2025 роки. Вона зазначила, що судді активно застосовують механізм самовідводу для запобігання сумнівам у неупередженості. При цьому всі заявлені відводи ґрунтувалися на наявності обставин, які можуть викликати сумнів у неупередженості судді, а у переважній більшості випадків — стосувалися повторної участі у справі або раніше висловленої правової позиції.

Окрему увагу приділили ситуаціям, коли підставою для відводу стає публічно висловлена позиція судді. У таких випадках, за словами доповідачки, важливо відрізняти наукову чи професійну думку від ознак упередженості.

Окремо спікерка звернула увагу на доктрину необхідності, яка має важливе значення, особливо коли йдеться про відвід суддів КСУ або суддів ВС. Це зумовлено характером справ, обмеженою кількістю суддів і відсутністю альтернативного складу суду. Тому дуже важливо під час оцінки неупередженості судді або складу суду враховувати особливе місце та роль такого суду в судовій системі.

На думку очільниці КГС ВС, важливо також удосконалити механізми реагування на зловживання процесуальними правами, зокрема подання завідомо безпідставних відводів або порушення порядку й строків їх заявлення.

Підсумовуючи, голова КГС ВС зазначила, що ключовим аспектом протидії зловживанню процесуальними правами є недопущення досягнення особою її протиправної мети, якщо дії учасника спрямовані на блокування процесу тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя КСУ ОБСЄ КГС ВС судовий розгляд

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]