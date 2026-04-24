Земля в собственности не весь год: как рассчитать МНО

Минфин советует при расчете минимального налогового обязательства учитывать фактический период владения или пользования землей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если в течение календарного года участок переходит от одного собственника или пользователя к другому (в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса), МНО распределяется между ними пропорционально времени пользования. Следовательно, при расчете МНО ключевое значение имеет фактический период владения или использования землей. В частности:

предыдущий землепользователь платит МНО за период с 1 января по месяц, когда право прекратилось;

новый – начиная с месяца обретения права на участок.

При этом сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.

Таким образом, минимальный годовой размер МНО, установленный НКУ, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического пользования землей. Это позволяет более точно распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их пользовании.

НАПОМИНАЕМ! Минимальный годовой размер МНО составляет:

не менее 700 гривен за 1 гектар в целом;

не менее 1400 гривен за 1 гектар для участков, где пашня составляет более 50%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.