Как работает посмертное донорство органов в Украине: простые ответы на важные вопросы

19:19, 24 апреля 2026
Кто может быть донором, как подать согласие и когда его можно отозвать.
Каждый украинец может заранее определить, готов ли он стать донором органов после смерти, подав соответствующее письменное заявление. Такое решение является добровольным и может быть изменено в любой момент.

Что такое согласие на посмертное донорство

Согласно законодательству, заявление о согласии на посмертное донорство — это прижизненное волеизъявление человека на изъятие анатомических материалов после установления необратимой смерти — смерти мозга или биологической смерти. Подать его может любое совершеннолетнее дееспособное лицо.

Как подать заявление

Оформить заявление можно в центрах трансплантации, в Украинском центре трансплант-координации или в других медицинских учреждениях, где работает трансплант-координатор. Для этого необходимо заранее связаться с учреждением, согласовать время визита и лично прибыть с паспортом и идентификационным кодом.

После подписания заявления трансплант-координатор в течение 24 часов вносит его в Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕДИСТ).

Конфиденциальность и изменение решения

Данные о согласии или несогласии являются конфиденциальными: их могут видеть только трансплант-координаторы. Медицинские работники не имеют доступа к этой информации до момента констатации смерти мозга.

Человек может менять свое решение неограниченное количество раз. Каждое новое заявление — о согласии, несогласии или отзыве — отменяет предыдущее. Все заявления подаются исключительно в письменной форме и требуют личного присутствия — онлайн-оформление на данный момент не предусмотрено.

Кто не может быть донором

Донорство невозможно при наличии ряда заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции, СПИДа, вирусных гепатитов, туберкулеза и других инфекционных заболеваний.

Отдельно определено, что запрещено изъятие органов у военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.

Что еще стоит знать

В Украине полностью запрещены любые сделки купли-продажи органов — донорство может быть только безвозмездным.

В случае предоставления согласия органы могут быть использованы для трансплантации или изготовления биоимплантатов, что дает шанс спасти жизнь другим людям.

