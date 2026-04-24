Ошибка в водительском удостоверении: как ее исправить и сколько это стоит

В случае обнаружения ошибки в водительском удостоверении — неправильного написания имени, даты рождения или открытой категории — документ можно обменять в сервисном центре МВД. Процедура является стандартной и не требует сложных действий со стороны водителя.

Как поясняют в Главном сервисном центре МВД, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 340, обмен водительского удостоверения осуществляется по желанию владельца. В частности, это касается случаев, когда необходимо уточнить написание персональных данных латинскими буквами, обновить фото или удалить отметку о праве управления транспортными средствами только с автоматической коробкой передач.

Чаще всего основаниями для обмена являются:

неправильное написание фамилии, имени или отчества;

ошибки в дате рождения;

некорректно указанные категории транспортных средств (особенно в удостоверениях старого образца).

Как происходит обмен

Для замены документа достаточно обратиться в любой сервисный центр МВД — независимо от места регистрации, что предусмотрено принципом экстерриториальности.

С собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение (при наличии).

После проверки данных в реестрах администратор оформит обмен документа.

Сколько это стоит

Стоимость услуги состоит из административного сбора и стоимости бланка и составляет ориентировочно около 608 гривен.

На что обратить внимание

При подаче заявления важно внимательно проверить все внесенные данные перед подписанием. Особенно это касается транслитерации имени и фамилии, если для оформления используется заграничный паспорт.

