Ошибка в водительском удостоверении: как ее исправить и сколько это стоит
В случае обнаружения ошибки в водительском удостоверении — неправильного написания имени, даты рождения или открытой категории — документ можно обменять в сервисном центре МВД. Процедура является стандартной и не требует сложных действий со стороны водителя.
Как поясняют в Главном сервисном центре МВД, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 340, обмен водительского удостоверения осуществляется по желанию владельца. В частности, это касается случаев, когда необходимо уточнить написание персональных данных латинскими буквами, обновить фото или удалить отметку о праве управления транспортными средствами только с автоматической коробкой передач.
Чаще всего основаниями для обмена являются:
- неправильное написание фамилии, имени или отчества;
- ошибки в дате рождения;
- некорректно указанные категории транспортных средств (особенно в удостоверениях старого образца).
Как происходит обмен
Для замены документа достаточно обратиться в любой сервисный центр МВД — независимо от места регистрации, что предусмотрено принципом экстерриториальности.
С собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- водительское удостоверение (при наличии).
После проверки данных в реестрах администратор оформит обмен документа.
Сколько это стоит
Стоимость услуги состоит из административного сбора и стоимости бланка и составляет ориентировочно около 608 гривен.
На что обратить внимание
При подаче заявления важно внимательно проверить все внесенные данные перед подписанием. Особенно это касается транслитерации имени и фамилии, если для оформления используется заграничный паспорт.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.