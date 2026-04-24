  1. В Украине

Ошибка в водительском удостоверении: как ее исправить и сколько это стоит

22:36, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процедура является стандартной и не требует сложных действий со стороны водителя.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае обнаружения ошибки в водительском удостоверении — неправильного написания имени, даты рождения или открытой категории — документ можно обменять в сервисном центре МВД. Процедура является стандартной и не требует сложных действий со стороны водителя.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как поясняют в Главном сервисном центре МВД, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 340, обмен водительского удостоверения осуществляется по желанию владельца. В частности, это касается случаев, когда необходимо уточнить написание персональных данных латинскими буквами, обновить фото или удалить отметку о праве управления транспортными средствами только с автоматической коробкой передач.

Чаще всего основаниями для обмена являются:

  • неправильное написание фамилии, имени или отчества;
  • ошибки в дате рождения;
  • некорректно указанные категории транспортных средств (особенно в удостоверениях старого образца).

Как происходит обмен

Для замены документа достаточно обратиться в любой сервисный центр МВД — независимо от места регистрации, что предусмотрено принципом экстерриториальности.

С собой необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • водительское удостоверение (при наличии).

После проверки данных в реестрах администратор оформит обмен документа.

Сколько это стоит

Стоимость услуги состоит из административного сбора и стоимости бланка и составляет ориентировочно около 608 гривен.

На что обратить внимание

При подаче заявления важно внимательно проверить все внесенные данные перед подписанием. Особенно это касается транслитерации имени и фамилии, если для оформления используется заграничный паспорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права сервисный центр МВД

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]