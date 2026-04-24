Клуб белого бизнеса вырос на 18%: торговля и агросектор — среди лидеров

19:55, 24 апреля 2026
Количество участников превысило 8,9 тысячи, 93% из них — компании.
Количество участников так называемого Клуба белого бизнеса, который формирует Государственная налоговая служба Украины, выросло на 18% с начала года и достигло 8 991 по состоянию на апрель 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Большинство участников — юридические лица. Доля компаний составляет 93% или 8 410 бизнесов, при этом у 42 из них скрыты данные. Почти все компании остаются активными: 8 360 работают, тогда как лишь единицы находятся в состоянии прекращения или ликвидации.

В Клуб входят предприятия и физические лица-предприниматели, которые соответствуют ряду критериев — в частности, прозрачно ведут деятельность, вовремя отчитываются и платят налоги, а также не имеют связей с Россией.

Структура бизнеса: торговля и агросектор — среди лидеров

Наибольшая доля компаний в Клубе работает в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта транспорта — 1 773 предприятия (21,1%). Почти столько же приходится на аграрный сектор — 1 652 компании (19,6%). Перерабатывающая промышленность объединяет еще 1 453 бизнеса (17,3%).

Другие отрасли представлены меньше: информационные технологии и телекоммуникации — 7%, недвижимость — 6,9%, строительство — 6,6%, профессиональная и научная деятельность — 5,1%, административные услуги — 4,9%, транспорт и почта — 4,1%. Еще 7,4% приходится на другие сферы.

География: каждый пятый бизнес — в Киеве

Больше всего участников Клуба зарегистрировано в Киеве — 1 921 компания, что составляет около 20% от общего количества. Далее идут Днепропетровская область (774 бизнеса), Львовская область (638), Киевская область (609) и Харьковская область (428).

Среди участников также 581 физическое лицо-предприниматель. Больше всего ФОП зарегистрировано в Киеве (13%), Днепропетровской (12%) и Львовской областях (10%).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из Семейного кодекса уберут обязанность органов опеки сообщать регистраторам о наличии имущества у детей

Кабмин предлагает убрать из Семейного кодекса норму о «сообщении» относительно имущества ребенка, поскольку она не имеет правовых последствий.

Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

ПФУ сможет взыскать долг по ЕСВ фактически без срока давности

Отсутствие сроков давности по начислению и взысканию недоимки, штрафов и пени означает, что любая ошибка в отчетности может иметь финансовые последствия даже спустя годы.

Кабмин пересмотрел размер вознаграждений для государственных исполнителей: сколько они заработают

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции распределения исполнительного сбора между государственными исполнителями.

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

