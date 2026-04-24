Клуб белого бизнеса вырос на 18%: торговля и агросектор — среди лидеров

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Количество участников так называемого Клуба белого бизнеса, который формирует Государственная налоговая служба Украины, выросло на 18% с начала года и достигло 8 991 по состоянию на апрель 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Большинство участников — юридические лица. Доля компаний составляет 93% или 8 410 бизнесов, при этом у 42 из них скрыты данные. Почти все компании остаются активными: 8 360 работают, тогда как лишь единицы находятся в состоянии прекращения или ликвидации.

В Клуб входят предприятия и физические лица-предприниматели, которые соответствуют ряду критериев — в частности, прозрачно ведут деятельность, вовремя отчитываются и платят налоги, а также не имеют связей с Россией.

Структура бизнеса: торговля и агросектор — среди лидеров

Наибольшая доля компаний в Клубе работает в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта транспорта — 1 773 предприятия (21,1%). Почти столько же приходится на аграрный сектор — 1 652 компании (19,6%). Перерабатывающая промышленность объединяет еще 1 453 бизнеса (17,3%).

Другие отрасли представлены меньше: информационные технологии и телекоммуникации — 7%, недвижимость — 6,9%, строительство — 6,6%, профессиональная и научная деятельность — 5,1%, административные услуги — 4,9%, транспорт и почта — 4,1%. Еще 7,4% приходится на другие сферы.

География: каждый пятый бизнес — в Киеве

Больше всего участников Клуба зарегистрировано в Киеве — 1 921 компания, что составляет около 20% от общего количества. Далее идут Днепропетровская область (774 бизнеса), Львовская область (638), Киевская область (609) и Харьковская область (428).

Среди участников также 581 физическое лицо-предприниматель. Больше всего ФОП зарегистрировано в Киеве (13%), Днепропетровской (12%) и Львовской областях (10%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.