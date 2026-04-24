  1. В Украине

ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Шевченковский райсуд Киева

20:13, 24 апреля 2026
Судья, который изъявил намерение быть командированным, должен подать в Комиссию согласие, к которому добавить свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Шевченковский райсуд Киева
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначено рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Шевченковский районный суд города Киева 5 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 27 мая 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:

справку согласно установленной форме;

другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

