  В Украине

Помощь при усыновлении ребенка: какие выплаты положены и как их оформить

23:48, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Размер помощи достигает до 50 тысяч гривен, но есть важные условия.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде разъяснили порядок назначения государственной помощи при усыновлении ребенка, а также условия ее получения и размер выплат.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто имеет право на помощь

Выплату могут получить усыновители — граждане Украины, которые постоянно проживают на ее территории и усыновили:

  • ребенка-сироту;
  • ребенка, лишенного родительской опеки;
  • или ребенка, родители которого дали согласие на усыновление.

Если усыновителями являются супруги, помощь назначают одному из них по их совместному решению. В то же время выплата не предусмотрена в случае, когда один из супругов усыновляет ребенка другого.

Какие документы нужны

Для получения помощи необходимо подать:

  • заявление установленной формы;
  • свидетельство о рождении ребенка (после внесения изменений на основании решения суда);
  • решение суда об усыновлении.

Как подать заявление

Обратиться можно несколькими способами:

  • через ЦНАП;
  • в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн через портал Дия или вебпортал электронных услуг ПФУ;
  • по почте;
  • через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Размер выплат

Помощь при усыновлении назначается в таком же размере, как и при рождении ребенка — в зависимости от даты решения суда это 50 000 грн или 41 280 грн на каждого ребенка.

Важные условия

Заявление необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

При этом получение этой помощи не влияет на право на другие виды социальных выплат на ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети усыновление Пенсионный фонд ПФУ

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]