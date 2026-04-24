Помощь при усыновлении ребенка: какие выплаты положены и как их оформить

Размер помощи достигает до 50 тысяч гривен, но есть важные условия.

В Пенсионном фонде разъяснили порядок назначения государственной помощи при усыновлении ребенка, а также условия ее получения и размер выплат.

Кто имеет право на помощь

Выплату могут получить усыновители — граждане Украины, которые постоянно проживают на ее территории и усыновили:

ребенка-сироту;

ребенка, лишенного родительской опеки;

или ребенка, родители которого дали согласие на усыновление.

Если усыновителями являются супруги, помощь назначают одному из них по их совместному решению. В то же время выплата не предусмотрена в случае, когда один из супругов усыновляет ребенка другого.

Какие документы нужны

Для получения помощи необходимо подать:

заявление установленной формы;

свидетельство о рождении ребенка (после внесения изменений на основании решения суда);

решение суда об усыновлении.

Как подать заявление

Обратиться можно несколькими способами:

через ЦНАП;

в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн через портал Дия или вебпортал электронных услуг ПФУ;

по почте;

через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Размер выплат

Помощь при усыновлении назначается в таком же размере, как и при рождении ребенка — в зависимости от даты решения суда это 50 000 грн или 41 280 грн на каждого ребенка.

Важные условия

Заявление необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

При этом получение этой помощи не влияет на право на другие виды социальных выплат на ребенка.

