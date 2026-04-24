Помощь при усыновлении ребенка: какие выплаты положены и как их оформить
В Пенсионном фонде разъяснили порядок назначения государственной помощи при усыновлении ребенка, а также условия ее получения и размер выплат.
Кто имеет право на помощь
Выплату могут получить усыновители — граждане Украины, которые постоянно проживают на ее территории и усыновили:
- ребенка-сироту;
- ребенка, лишенного родительской опеки;
- или ребенка, родители которого дали согласие на усыновление.
Если усыновителями являются супруги, помощь назначают одному из них по их совместному решению. В то же время выплата не предусмотрена в случае, когда один из супругов усыновляет ребенка другого.
Какие документы нужны
Для получения помощи необходимо подать:
- заявление установленной формы;
- свидетельство о рождении ребенка (после внесения изменений на основании решения суда);
- решение суда об усыновлении.
Как подать заявление
Обратиться можно несколькими способами:
- через ЦНАП;
- в сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через портал Дия или вебпортал электронных услуг ПФУ;
- по почте;
- через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Размер выплат
Помощь при усыновлении назначается в таком же размере, как и при рождении ребенка — в зависимости от даты решения суда это 50 000 грн или 41 280 грн на каждого ребенка.
Важные условия
Заявление необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.
При этом получение этой помощи не влияет на право на другие виды социальных выплат на ребенка.
