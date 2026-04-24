Учебный год 2025–2026: когда начнутся летние каникулы

В Украине учебный год 2025-2026 формально продлится до 30 июня.

В Украине учебный год должен завершиться не позднее 30 июня 2026 года, однако даты каникул учебные заведения устанавливают самостоятельно.

Согласно решению правительства, учебный год начался 1 сентября 2025 года и будет длиться до конца июня 2026-го. В то же время в Министерстве образования отмечают, что 30 июня — это предельная дата, а не обязательный день завершения занятий.

Когда именно завершить обучение и начать каникулы, решает педагогический совет каждой школы.

При принятии такого решения учитываются учебная нагрузка, ситуация с безопасностью в регионе, потребности учащихся и возможности учителей.

Поэтому сроки завершения обучения, дата последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных школах.

Согласно информации МОН, июнь не является обязательным учебным месяцем.

То есть учебное заведение имеет право:

и завершить учебный год в мае;

и продолжить обучение в июне;

и организовать в этот период консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии.

