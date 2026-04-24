В киевском ТЦК опровергли информацию о том, что мужчина «выбросился из окна», и показали видео инцидента

18:29, 24 апреля 2026
В ТЦК заявили, что мужчина во время побега упал в технический котлован.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской ТЦК сообщил, что в сети распространяется видео об инциденте на территории одного из РТЦК и СП столицы, в котором утверждается, что военнообязанный «выбросился из окна».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В центре комплектования подчеркнули, что данное видео носит манипулятивный характер, и рассказали, что произошло на самом деле.

«Во время следования на военно-врачебную комиссию военнообязанный начал выбегать из помещения ВВК и покинул территорию ТЦК, перепрыгнув через забор. За пределами ограждения находился технический котлован, в который он упал. В подтверждение приводим видео с камер наблюдения.

Военнослужащие ТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и спасательную службу, после чего пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что в настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

