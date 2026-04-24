  1. В Украине

Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии: что обсудили

18:38, 24 апреля 2026
Во время встречи стороны обсудили договоренности в сфере безопасности, инфраструктуры и энергетики.
Фото: president.gov.ua
В Джидде Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Лидеры обсудили реализацию стратегической договоренности в сфере безопасности по трем направлениям.

«Первое — экспорт нашей украинской безопасностйной экспертизы и возможностей в защите неба. Второе — энергетическое сотрудничество, которое добавляет Украине устойчивости в это сложное время. Третье — направление продовольственной безопасности. Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеров», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться своим опытом и наработками для взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией в защите жизней.

Отдельное внимание уделили вопросам энергетической устойчивости, в частности в связи с кризисом на рынке топлива, возникшим из-за ситуации вокруг Ирана и блокирования Ормузского пролива.

Также говорили о перспективах участия Саудовской Аравии в реализации инфраструктурных проектов, восстановлении и отстройке Украины, а также о партнерстве в финансовом секторе и других государственных проектах.

Лидеры определили задачи для своих команд и рассчитывают на их оперативное и полное выполнение.

«Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность. Обменялись также оценками ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Надеемся, что безопасности станет больше, и помогаем этому», — подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский проинформировал Мухаммада бин Салмана Аль Сауда о ходе переговорного процесса по завершению войны России против Украины и поблагодарил за все усилия со стороны Саудовской Аравии.

