Кабмин упростил регулирование строительства и ускорение восстановления

Минразвития и Минюсту поручили подготовить и внести законопроект, который установит четкие сроки для обжалования строительных решений.

Правительство 24 апреля приняло важный пакет решений для упрощения регулирования строительства и ускорения восстановления. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, вводится экспериментальный механизм — заказчик строительства сможет выбирать, где получать админуслуги: в местном органе (ДАБК) или в ГИАМ.

«Цель — создать альтернативу в системе и ускорить получение документов», — сказала она.

Также вводится механизм обжалования отказов в предоставлении градостроительных условий и ограничений.

«Сегодня даже формальный или необоснованный отказ может на месяцы остановить проект. Теперь такие решения можно обжаловать в ГИАМ. Если отказ будет признан необоснованным, заказчик сможет продолжить проектирование с соблюдением требований градостроительной документации — проект больше не блокируется из-за формальных решений», — отметила глава правительства.

Кроме того, Минразвития и Министерству юстиции поручили безотлагательно подготовить и внести законопроект, который установит четкие сроки для обжалования строительных решений.

«Эти решения являются частью комплексной реформы градостроительства. Следующим шагом должны стать законодательные изменения, в частности в сфере пространственного планирования громад и обеспечения правовой определенности в строительстве», — добавила Свириденко.

