Правительство на месяц продлило сроки подачи документов для помощи на проживание для ВПЛ

Подать заявку на выплаты можно до 1 июня.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины на месяц продлил сроки подачи документов для помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Начисление выплаты для детей ВПЛ, независимо от дохода родителей, будет осуществляться с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 июня 2026 года.

«Еще одно важное изменение коснется нетрудоспособных лиц из числа ВПЛ. В связи с повышением прожиточного минимума внутренне перемещенные лица, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, теперь могут подать документы на пересмотр выплат. Начисление выплат с 1 января 2026 года произойдет при условии подачи заявки до 1 июня 2026 года», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что если документы для перерасчета будут поданы позже 1 июня 2026 года, выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления на помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.