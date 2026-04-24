Кабмин усиливает подготовку публичных инвестиционных проектов

19:58, 24 апреля 2026
Межведомственная рабочая группа согласовала переход к третьему уровню отбора проектов согласно новым методическим рекомендациям.
Фото: me.gov.ua
Межведомственная рабочая группа (МРГ) одобрила распределение инвестиционных проектов для их подготовки по международным стандартам и объявила о подготовке к отбору новых инициатив со следующих уровней. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Решения, принятые на 7-м заседании МРГ, позволят повысить качество подготовки проектов в транспортном, энергетическом и экологическом секторах до уровня, соответствующего требованиям международных финансовых институтов.

На заседании утвердили два стратегических перечня проектов из Единого проектного портфеля (ЕПП):

Распределение для подготовки: 6 проектов официально закреплены за программами Ukraine Government PPF и Ukraine FIRST. В этот перечень вошли 4 проекта в секторе транспорта, а также по одному — в энергетике и в секторе муниципальной инфраструктуры и услуг.

Рекомендованный перечень для дальнейшего распределения: утвержден список из 7 проектов, которые будут распределены между PPF в следующую очередь. Среди них: 4 проекта в транспортной отрасли, 2 — в сфере окружающей среды и 1 — в энергетическом секторе.

Кроме того, МРГ согласовала переход к третьему уровню отбора проектов в соответствии с новыми методическими рекомендациями (приказ Минэкономики № 4901).

Напомним, Межведомственная рабочая группа (МРГ), в состав которой входят три ключевых министерства — Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство развития, работает с 2025 года и координирует подходы, принимает решения и формирует общее видение развития реформы управления публичными инвестициями. Совместная работа направлена на создание прозрачного механизма подготовки приоритетных проектов восстановления Украины.

Кабинет Министров Украины

