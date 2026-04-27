Нерезидент предоставляет непрерывные услуги резиденту: ГНС не позволяет составлять сводные НН

У получателя услуг – плательщика НДС возник вопрос: может ли быть составлена ​​сводная налоговая накладная при получении услуг от нерезидента, место поставки которых на таможенной территории Украины, если услуги носят непрерывный или ритмический характер поставки?

Ответ ГНС в базе «ЗІР» однозначен: нет, основания для составления сводных налоговых накладных отсутствуют.

Дело в том, что особенности налогообложения НДС услуг, предоставляемых нерезидентами, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, определено в статьях 180 и 208 НКУ. Они обязывают получателя таких услуг начислять НДС.

При этом получатель услуг – плательщик НДС должен составить налоговую накладную с указанием суммы начисленного им налога. Она является основанием для отнесения сумм налога к налоговому кредиту в установленном порядке. Такая налоговая накладная подлежит обязательной регистрации в ЕРНН.

Следовательно, получатель услуг от нерезидента, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, является налоговым агентом такого нерезидента и, в частности, ответственным лицом в части начисления и уплаты налога в бюджет по такой операции.

Учитывая изложенное, поскольку согласно п. 201.4 ст. 201 НКУ право составлять сводные налоговые накладные по операциям по поставке товаров/услуг непрерывного или ритмического характера предоставляется исключительно плательщику НДС — поставщику таких товаров/услуг, то в случае получения плательщиком НДС услуг от нерезидента, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, основания для составления сводных налоговых накладных отсутствуют.

