  1. В Украине

Нерезидент предоставляет непрерывные услуги резиденту: ГНС не позволяет составлять сводные НН

14:40, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Плательщик НДС интересуется возможностью составления сводной налоговой накладной при получении им в Украине услуг от нерезидента, если они носят непрерывный/ритмичный характер.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У получателя услуг – плательщика НДС возник вопрос: может ли быть составлена ​​сводная налоговая накладная при получении услуг от нерезидента, место поставки которых на таможенной территории Украины, если услуги носят непрерывный или ритмический характер поставки?

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ответ ГНС в базе «ЗІР» однозначен: нет, основания для составления сводных налоговых накладных отсутствуют.

Дело в том, что особенности налогообложения НДС услуг, предоставляемых нерезидентами, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, определено в статьях 180 и 208 НКУ. Они обязывают получателя таких услуг начислять НДС.

При этом получатель услуг – плательщик НДС должен составить налоговую накладную с указанием суммы начисленного им налога. Она является основанием для отнесения сумм налога к налоговому кредиту в установленном порядке. Такая налоговая накладная подлежит обязательной регистрации в ЕРНН.

Следовательно, получатель услуг от нерезидента, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, является налоговым агентом такого нерезидента и, в частности, ответственным лицом в части начисления и уплаты налога в бюджет по такой операции.

Учитывая изложенное, поскольку согласно п. 201.4 ст. 201 НКУ право составлять сводные налоговые накладные по операциям по поставке товаров/услуг непрерывного или ритмического характера предоставляется исключительно плательщику НДС — поставщику таких товаров/услуг, то в случае получения плательщиком НДС услуг от нерезидента, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, основания для составления сводных налоговых накладных отсутствуют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая НДС ГНС

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]