Нерезидент надає безперервні послуги резиденту: ДПС не дозволяє складати зведені ПН

Платник ПДВ цікавиться можливістю складання зведеної податкової накладної при отриманні ним в Україні послуг від нерезидента, якщо вони мають безперервний/ритмічний характер.

У отримувача послуг – платника ПДВ виникло питання: чи може бути складена зведена податкова накладна при отриманні послуг від нерезидента, місце постачання яких на митній території України, якщо послуги мають безперервний або ритмічний характер постачання?

Відповідь ДПС у базі «ЗІР» однозначна: ні, підстави для складання зведених податкових накладних відсутні.

Справа в тім, що особливості оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, визначено у статтями 180 і 208 ПКУ. Вони зобов’язують отримувача таких послуг нараховувати ПДВ.

При цьому отримувач послуг – платник ПДВ має скласти податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку. Вона є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку. Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Отже, отримувач послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, є податковим агентом такого нерезидента та, зокрема відповідальною особою у частині нарахування та сплати податку до бюджету за такою операцією.

Враховуючи викладене, оскільки згідно з п. 201.4 ст. 201 ПКУ право складати зведені податкові накладні за операціями з постачання товарів/послуг безперервного або ритмічного характеру надається виключно платнику ПДВ — постачальнику таких товарів/послуг, то у разі отримання платником ПДВ послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, підстави для складання зведених податкових накладних відсутні.

