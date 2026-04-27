Ремонт военной техники облагается НДС независимо от категории получателя услуги – ГНС

Продажа военной техники освобождается от НДС, но с ремонтом у плательщика НДС возникли вопросы.

Общество является производителем военных средств. С воинской частью (конечным получателем) заключен договор. Кроме изготовления и передачи указанных товаров условиями договора прямо предусмотрено предоставление Обществом комплекса услуг по их техническому обслуживанию, ремонту, замене составных и запасных частей, а также выполнение других работ, непосредственно связанных с эксплуатацией, функционированием и поддержанием эксплуатационной пригодности соответствующих товаров. Указанные услуги функционально и технологически связаны с соответствующими товарами, имеют вспомогательный и производный характер от основной операции по изготовлению и передаче товаров, предоставляются в пределах одного договорного комплекса и направлены исключительно на обеспечение возможности их полноценной эксплуатации. Подлежат ли налогообложению НДС операции по предоставлению услуг по техническому обслуживанию, ремонту, замене составных и запасных частей, а также сопутствующих работ по товарам, поставки которых освобождены от налогообложения НДС в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ?

Отвечая на этот вопрос в ИНК от 2 апреля 2026 г. №1917/ІПК/26-15-04-01-06, ГНС признала, что пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела XX НКУ предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставкам на таможенной территории Украины товаров, классифицируемых по группам, товарным позициям и подкатегориям УКТ ВЭД, перечисленным в подпункте 5, конечным получателем которых в соответствии с сертификатом конечного потребителя или согласно условиям договора определены правоохранительные органы, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования.

В то же время нормы пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ не применяются к операциям по поставке услуг, в том числе услугам по ремонту и техническому обслуживанию любых транспортных средств, включая автомобильную технику военного назначения.

Применение нулевой ставки НДС согласно пп. "г" пп. 195.1.2 ст. 195 НКУ и Постановлению №178 к операциям по поставке таких услуг также не предусмотрено.

Следовательно, операции по предоставлению указанных услуг подлежат налогообложению НДС по ставке 20 процентов вне зависимости от категории лица, которому такие услуги предоставляются.

Если товары, в частности товары оборонного назначения, являются составной частью определенной услуги, например, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортного средства, и их стоимость включается в общую стоимость такой услуги, то каждая из отдельных составных частей такой услуги не рассматривается как отдельно определенная операция для целей налогообложения НДС. Обложению НДС подлежит операция по поставке услуги в целом, а не отдельных ее составных частей, в общеустановленном порядке по ставке 20 процентов.

Если поставка услуг, в том числе услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортного средства, осуществляется отдельно от поставок товаров, в частности товаров оборонного назначения, и их стоимость не включается в стоимость поставки таких товаров, то для целей налогообложения НДС поставки услуг и поставки товаров рассматриваются как отдельно определенные операции.

В то же время операции по поставке отдельных товаров (запасных частей), определенных нормативными и техническими документами, для транспортных средств (в том числе специальных, специализированных транспортных средств), а также горюче-смазочных материалов облагаются налогом по нулевой ставке НДС при условии, что такие операции по снабжению осуществляются категориям субъектов, указанных в Постановлении № 178, и соответствуют положениям (условиям), определенным таким постановлением.

