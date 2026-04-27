Ремонт військової техніки оподатковується ПДВ незалежно від категорії отримувача послуги – ДПС

Продаж військової техніки звільняється від ПДВ, але з ремонтом у платника ПДВ виникли питання.

Товариство є виробником військових засобів. З військовою частиною (кінцевим отримувачем) укладено договір. Окрім виготовлення та передачі зазначених товарів, умовами договору прямо передбачено надання Товариством комплексу послуг з їх технічного обслуговування, ремонту, заміни складових та запасних частин, а також виконання інших робіт, безпосередньо пов’язаних з експлуатацією, функціонуванням та підтриманням експлуатаційної придатності відповідних товарів. Зазначені послуги є функціонально та технологічно пов’язаними з відповідними товарами, мають допоміжний і похідний характер від основної операції з виготовлення та передачі товарів, надаються в межах одного договірного комплексу та спрямовані виключно на забезпечення можливості їх повноцінної експлуатації. Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з надання послуг з технічного обслуговування, ремонту, заміни складових та запасних частин, а також супутніх робіт щодо товарів, постачання яких звільнено від оподаткування ПДВ відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ?

Відповідаючи на це запитання в ІПК від 2 квітня 2026 року №1917/ІПК/26-15-04-01-06, ДПС визнала, що пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів, що класифікуються за групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД, перерахованими у підпункті 5, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування.

Натомість норми пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ не застосовуються до операцій з постачання послуг, в тому числі послуг з ремонту та технічного обслуговування будь-яких транспортних засобів, включаючи автомобільну техніку військового призначення.

Застосування нульової ставки ПДВ пп. «г» пп. 195.1.2 ст. 195 ПКУ та Постановою №178 до операцій з постачання таких послуг також не передбачено.

Отже, операції з надання вказаних послуг підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків незалежно від категорії особи, якій такі послуги надаються.

Якщо товари, зокрема товари оборонного призначення, є складовою частиною певної послуги, наприклад, послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу, та їх вартість включається до загальної вартості такої послуги, то кожна з окремих складових частин такої послуги не розглядається як окремо визначена операція для цілей оподаткування ПДВ. Оподаткуванню ПДВ підлягає операція з постачання послуги в цілому, а не окремих її складових частин, в загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Якщо постачання послуг, в тому числі послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу, здійснюється окремо від постачання товарів, зокрема товарів оборонного призначення, та їх вартість не включається до вартості постачання таких товарів, то для цілей оподаткування ПДВ постачання послуг та постачання товарів розглядається як окремо визначені операції.

Водночас операції з постачання окремих товарів (запасних частин), визначених нормативними та технічними документами, для транспортних засобів (зокрема спеціальних, спеціалізованих транспортних засобів), а також пально-мастильних матеріалів оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ, при умові, що такі операції з постачання здійснюються категоріям суб’єктів, що вказані у Постанові № 178, та відповідають положенням (умовам), визначеним такою постановою.

