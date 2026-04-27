В Раде сообщили, куда пойдут средства из кредита ЕС на 90 млрд евро

Часть средств будет направлена на социальные выплаты и помощь.

Первый транш репарационного кредита Европейского Союза на общую сумму 90 млрд евро может поступить в Украину уже во втором квартале этого года. Об этом рассказала член фракции «Слуга народа», заместитель главы парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

По ее словам, уже согласованы все организационные процедуры по этому кредиту, поэтому поступление средств возможно в мае–июне.

«В целом благодаря выделенным средствам полностью перекрывается дефицит нашего бюджета в этом году. Важно отметить, что, во-первых, 90 млрд евро – это кредит, но он привязан к выплате репараций Россией после завершения войны. Соответственно, никаких дополнительных финансовых обязательств в случае, если РФ не выплатит репарации, на Украину в рамках этих 90 млрд евро накладываться не будет», — отметила она.

По ее словам, второй важный момент касается распределения выделенных средств.

«Согласно соглашению, на 2026 и 2027 годы средства распределяются следующим образом: 30 млрд евро – прямая финансовая поддержка государственного бюджета Украины. У нас есть дефицит, и мы рассчитывали на эту помощь для его покрытия. В первую очередь это касается гражданских расходов: различных социальных выплат, пособий и т. п. В то же время львиная доля – 60 млрд евро – это средства, которые будут направлены на оборону: закупку необходимого вооружения и его производство», — сказала народный депутат.

Она напомнила, что дефицит государственного бюджета в этом году составляет 45 млрд долларов. Его покрытие планировалось не только за счет репарационного кредита от ЕС, но и за счет средств от реализации программы Ukraine Facility, сотрудничества с Международным валютным фондом и странами-донорами.

