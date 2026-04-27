У Раді повідомили, куди підуть кошти з кредиту ЄС на 90 млрд євро

Частина коштів буде спрямована на соціальні виплати та допомоги.

Перший транш репараційного кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро може надійти в Україну вже у другому кварталі цього року. Про це розповіла член фракції «Слуга Народу», заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, уже узгоджено всі організаційні процедури щодо цього кредиту, тому надходження грошей може бути у травні-червні.

«Загалом завдяки виділеним коштам повністю перекривається дефіцит нашого бюджету цього року. Важливо наголосити, що, по-перше, 90 млрд євро – це кредит, але він прив'язаний до виплати репарацій росією після завершення війни. Відповідно, жодних додаткових фінансових зобов'язань у разі, якщо рф не сплатить репарації, на Україну в рамках цих 90 млрд євро не накладатиметься», - зазначила вона.

За її словами, другий важливий момент стосується розподілу виділених коштів.

«Відповідно до угоди, на 2026 і 2027 роки гроші розподіляються таким чином: 30 млрд євро – пряма фінансова підтримка державного бюджету України. У нас є дефіцит, і ми розраховували на цю допомогу для його покриття. Першочергово це стосується цивільних видатків: різноманітних соціальних виплат, допомог тощо. Водночас левова частина – 60 млрд євро – це кошти, які будуть спрямовані на оборону: закупівлю необхідного озброєння і його виробництво», - сказала народна депутатка.

Вона нагадала, що дефіцит державного бюджету цього року складає 45 млрд доларів. Його покриття планувалося не лише за рахунок репараційного кредиту від ЄС, а й коштами від реалізації програми Ukraine Facility, від співпраці з Міжнародним валютним фондом та країнами-донорами.

