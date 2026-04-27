  1. В Україні

У Раді повідомили, куди підуть кошти з кредиту ЄС на 90 млрд євро

17:05, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Частина коштів буде спрямована на соціальні виплати та допомоги.
У Раді повідомили, куди підуть кошти з кредиту ЄС на 90 млрд євро
Фото: getty images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший транш репараційного кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро може надійти в Україну вже у другому кварталі цього року. Про це розповіла член фракції «Слуга Народу», заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, уже узгоджено всі організаційні процедури щодо цього кредиту, тому надходження грошей може бути у травні-червні.

«Загалом завдяки виділеним коштам повністю перекривається дефіцит нашого бюджету цього року. Важливо наголосити, що, по-перше, 90 млрд євро – це кредит, але він прив'язаний до виплати репарацій росією після завершення війни. Відповідно, жодних додаткових фінансових зобов'язань у разі, якщо рф не сплатить репарації, на Україну в рамках цих 90 млрд євро не накладатиметься», - зазначила вона.

За її словами, другий важливий момент стосується розподілу виділених коштів.

«Відповідно до угоди, на 2026 і 2027 роки гроші розподіляються таким чином: 30 млрд євро – пряма фінансова підтримка державного бюджету України. У нас є дефіцит, і ми розраховували на цю допомогу для його покриття. Першочергово це стосується цивільних видатків: різноманітних соціальних виплат, допомог тощо. Водночас левова частина – 60 млрд євро – це кошти, які будуть спрямовані на оборону: закупівлю необхідного озброєння і його виробництво», - сказала народна депутатка.

Вона нагадала, що дефіцит державного бюджету цього року складає 45 млрд доларів. Його покриття планувалося не лише за рахунок репараційного кредиту від ЄС, а й коштами від реалізації програми Ukraine Facility, від співпраці з Міжнародним валютним фондом та країнами-донорами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС кредит

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]