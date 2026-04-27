В Черниговской области будут судить врача из-за смерти 12-летнего ребенка

Ребенок жаловался на высокую температуру и сыпь по телу.

В Черниговской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении врача одной из больниц Нежинского района. Ненадлежащее выполнение ею профессиональных обязанностей привело к смерти ребенка. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Правоохранители напомнили, что 5 июня 2025 года на прием к врачу общей практики — семейной медицины обратилась мать с 12-летним сыном, который жаловался на высокую температуру и сыпь по телу.

«Во время осмотра пациента врача установила частично правильный диагноз — “скарлатина”, однако неправильно определила степень тяжести и не в полном объеме оказала медицинскую помощь. Вследствие неправильной оценки состояния и выбора ошибочной тактики лечения тяжелая бактериальная инфекция развивалась без надлежащего лечения, что привело к смерти несовершеннолетнего», — заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что врач допустила грубое нарушение стандартов оказания медицинской помощи, проигнорировав должностную инструкцию и требования действующего законодательства.

В полиции заявили, что она не обеспечила надлежащий уровень диагностики и обследования пациента, в результате чего был неправильно установлен диагноз и назначено лечение. Это привело к тяжелым последствиям — смерти ребенка.

В случае доказательства вины врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

