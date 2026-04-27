В Черниговской области будут судить врача из-за смерти 12-летнего ребенка

21:33, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ребенок жаловался на высокую температуру и сыпь по телу.
Фото: resonance.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении врача одной из больниц Нежинского района. Ненадлежащее выполнение ею профессиональных обязанностей привело к смерти ребенка. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители напомнили, что 5 июня 2025 года на прием к врачу общей практики — семейной медицины обратилась мать с 12-летним сыном, который жаловался на высокую температуру и сыпь по телу.

«Во время осмотра пациента врача установила частично правильный диагноз — “скарлатина”, однако неправильно определила степень тяжести и не в полном объеме оказала медицинскую помощь. Вследствие неправильной оценки состояния и выбора ошибочной тактики лечения тяжелая бактериальная инфекция развивалась без надлежащего лечения, что привело к смерти несовершеннолетнего», — заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что врач допустила грубое нарушение стандартов оказания медицинской помощи, проигнорировав должностную инструкцию и требования действующего законодательства.

В полиции заявили, что она не обеспечила надлежащий уровень диагностики и обследования пациента, в результате чего был неправильно установлен диагноз и назначено лечение. Это привело к тяжелым последствиям — смерти ребенка.

В случае доказательства вины врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Чернигов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]