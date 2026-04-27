  1. В Україні

На Чернігівщині судитимуть лікарку через смерть 12-річної дитини

21:33, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дитина скаржилася на високу температуру та висип по тілу.
Фото: resonance.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо лікарки однієї з лікарень Ніжинського району. Неналежне виконання нею професійних обов’язків призвело до смерті дитини. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці нагадали, що 5 червня 2025 року на прийом до лікарки загальної практики — сімейної медицини звернулася мати з 12-річним сином, який скаржився на високу температуру та висип по тілу.

«Під час огляду пацієнта лікарка встановила частково правильний діагноз — «скарлатина», проте неправильно визначила ступінь тяжкості та не в повному обсязі надала медичну допомогу. Унаслідок неправильної оцінки стану та обрання помилкової тактики лікування тяжка бактеріальна інфекція розвивалася без належного лікування, що спричинило смерть неповнолітнього», - заявили у відомстві.

Правоохоронці встановили, що лікарка допустила грубе порушення стандартів надання медичної допомоги, проігнорувавши посадову інструкцію та вимоги чинного законодавства.

У поліції заявили, що вона не забезпечила належного рівня діагностики та обстеження пацієнта, унаслідок чого було неправильно встановлено діагноз і призначено лікування. Це призвело до тяжких наслідків — смерті дитини.

У разі доведення вини лікарки їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або обмеження волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Чернігів

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]