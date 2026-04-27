На Чернігівщині судитимуть лікарку через смерть 12-річної дитини

Фото: resonance.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо лікарки однієї з лікарень Ніжинського району. Неналежне виконання нею професійних обов’язків призвело до смерті дитини. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Правоохоронці нагадали, що 5 червня 2025 року на прийом до лікарки загальної практики — сімейної медицини звернулася мати з 12-річним сином, який скаржився на високу температуру та висип по тілу.

«Під час огляду пацієнта лікарка встановила частково правильний діагноз — «скарлатина», проте неправильно визначила ступінь тяжкості та не в повному обсязі надала медичну допомогу. Унаслідок неправильної оцінки стану та обрання помилкової тактики лікування тяжка бактеріальна інфекція розвивалася без належного лікування, що спричинило смерть неповнолітнього», - заявили у відомстві.

Правоохоронці встановили, що лікарка допустила грубе порушення стандартів надання медичної допомоги, проігнорувавши посадову інструкцію та вимоги чинного законодавства.

У поліції заявили, що вона не забезпечила належного рівня діагностики та обстеження пацієнта, унаслідок чого було неправильно встановлено діагноз і призначено лікування. Це призвело до тяжких наслідків — смерті дитини.

У разі доведення вини лікарки їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або обмеження волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.