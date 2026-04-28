Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа Константина Жеваго по делу о растрате средств банка — ОГП

11:12, 28 апреля 2026
Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата III–VIII созывов, бизнесмена и бенефициара АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.

По данным следствия, его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как установлено следствием, в 2007–2015 годах, по предварительному сговору со служебными лицами банка, была организована схема вывода средств. Общая сумма, по версии следствия, составляет 113 млн долларов США, что на тот момент равнялось более 2,5 млрд грн.

Отмечается, что схема заключалась в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, были переданы в залог под кредитную линию для одной из офшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый. После невыполнения условий кредитных договоров, по которым банк выступал поручителем, средства были списаны с его счетов.

Также в Офисе Генпрокурора напомнили, что 19 марта 2026 года в Париже Жеваго уже было вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве. Это произошло в рамках международной правовой помощи при участии французских компетентных органов, украинских прокуроров и следователей ГБР. После этого его допросили в статусе подозреваемого.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

