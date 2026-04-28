Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа Константина Жеваго по делу о растрате средств банка — ОГП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата III–VIII созывов, бизнесмена и бенефициара АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.

По данным следствия, его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как установлено следствием, в 2007–2015 годах, по предварительному сговору со служебными лицами банка, была организована схема вывода средств. Общая сумма, по версии следствия, составляет 113 млн долларов США, что на тот момент равнялось более 2,5 млрд грн.

Отмечается, что схема заключалась в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, были переданы в залог под кредитную линию для одной из офшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый. После невыполнения условий кредитных договоров, по которым банк выступал поручителем, средства были списаны с его счетов.

Также в Офисе Генпрокурора напомнили, что 19 марта 2026 года в Париже Жеваго уже было вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве. Это произошло в рамках международной правовой помощи при участии французских компетентных органов, украинских прокуроров и следователей ГБР. После этого его допросили в статусе подозреваемого.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.