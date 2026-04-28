Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа Костянтина Жеваго у справі про розтрату грошей банку — ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата III–VIII скликань, бізнесмена та бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.

За даними слідства, його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як встановлено слідством, у 2007–2015 роках, за попередньою змовою зі службовими особами банку, було організовано схему виведення коштів. Загальна сума, за версією слідства, становить 113 млн доларів США, що на той час дорівнювало понад 2,5 млрд грн.

Зазначається, що схема полягала у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, за якими банк виступав поручителем, кошти були списані з його рахунків.

Також в Офісі Генпрокурора нагадали, що 19 березня 2026 року у Парижі Жеваго вже було вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Це відбулося в межах міжнародної правової допомоги за участі французьких компетентних органів, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після цього його допитали у статусі підозрюваного.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.