  В Украине

В НАБУ после внутренней проверки передали материалы по 9 львовским таможенникам

13:18, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ведомство выявило возможные нарушения при оформлении товаров, ввезенных из Польши в 2024–2025 годах через пункты пропуска «Смильница – Кросценко» и «Краковец – Корчева».
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба Украины завершила внутреннюю проверку соблюдения должностными лицами Львовской таможни требований таможенного законодательства при осуществлении таможенного контроля во время пропуска транспортных средств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о ввозе из Польши в течение 2024 года и I квартала 2025 года товаров широкого потребления, в частности одежды, обуви и автомобильных запчастей, через пункты пропуска «Смильница – Кросценко» и «Краковец – Корчева».

По результатам проверки установлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 9 сотрудниками Львовской таможни, что, по данным ведомства, позволило отдельным гражданам ввезти часть товаров без декларирования. В случае надлежащего декларирования этих товаров в бюджет могло бы поступить около 14 млн грн таможенных платежей.

Поскольку в действиях должностных лиц усматриваются признаки уголовных правонарушений, материалы переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для правовой оценки.

Председатель Гостаможслужбы Орест Мандзий подчеркнул, что одним из приоритетов ведомства является усиление противодействия коррупции и обеспечение добропорядочности в работе таможни.

Напомним, что 10 апреля 2026 года Кабинет Министров официально назначил Ореста Мандзия председателем Государственной таможенной службы. Соответствующее решение было принято по результатам открытого конкурса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]