В НАБУ после внутренней проверки передали материалы по 9 львовским таможенникам

Ведомство выявило возможные нарушения при оформлении товаров, ввезенных из Польши в 2024–2025 годах через пункты пропуска «Смильница – Кросценко» и «Краковец – Корчева».

Государственная таможенная служба Украины завершила внутреннюю проверку соблюдения должностными лицами Львовской таможни требований таможенного законодательства при осуществлении таможенного контроля во время пропуска транспортных средств.

Речь идет о ввозе из Польши в течение 2024 года и I квартала 2025 года товаров широкого потребления, в частности одежды, обуви и автомобильных запчастей, через пункты пропуска «Смильница – Кросценко» и «Краковец – Корчева».

По результатам проверки установлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 9 сотрудниками Львовской таможни, что, по данным ведомства, позволило отдельным гражданам ввезти часть товаров без декларирования. В случае надлежащего декларирования этих товаров в бюджет могло бы поступить около 14 млн грн таможенных платежей.

Поскольку в действиях должностных лиц усматриваются признаки уголовных правонарушений, материалы переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для правовой оценки.

Председатель Гостаможслужбы Орест Мандзий подчеркнул, что одним из приоритетов ведомства является усиление противодействия коррупции и обеспечение добропорядочности в работе таможни.

Напомним, что 10 апреля 2026 года Кабинет Министров официально назначил Ореста Мандзия председателем Государственной таможенной службы. Соответствующее решение было принято по результатам открытого конкурса.

