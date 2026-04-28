До НАБУ після внутрішньої перевірки передали матеріали щодо 9 львівських митників

13:18, 28 квітня 2026
Відомство виявило можливі порушення під час оформлення товарів, ввезених з Польщі у 2024–2025 роках через пункти пропуску «Смільниця – Кросценко» та «Краківець – Корчова».
Державна митна служба України завершила внутрішню перевірку щодо дотримання посадовими особами Львівської митниці вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю при пропуску транспортних засобів.

Йдеться про ввезення з Польщі протягом 2024 року та I кварталу 2025 року товарів широкого вжитку, зокрема одягу, взуття та автомобільних запчастин, через пункти пропуску «Смільниця – Кросценко» та «Краківець – Корчова».

За результатами перевірки було встановлено неналежне виконання посадових обов’язків 9 працівниками Львівської митниці, що, за даними відомства, дозволило окремим громадянам ввезти частину товарів без декларування. У разі належного декларування цих товарів до бюджету могло б надійти близько 14 млн грн митних платежів.

Оскільки у діях посадових осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, матеріали передано до Національного антикорупційного бюро України для надання правової оцінки.

Голова Держмитслужби Орест Мандзій наголосив, що одним із пріоритетів відомства є посилення протидії корупційним явищам та забезпечення доброчесності в роботі митниці.

Нагадаємо, що 10 квітня 2026 року, Кабінет Міністрів офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Відповідне рішення було ухвалене за результатами відкритого конкурсу результати.

