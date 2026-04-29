Как перерегистрировать авто, если владелец на фронте или за границей

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что существует два способа перерегистрации транспортного средства, если владелец на фронте или за границей.

Через приложение Дія

У продавца в Дії должны быть такие документы:

ID-карта (или загранпаспорт/вид на жительство) с зарегистрированным местом проживания

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

свидетельство о регистрации авто

После проверки авто в реестре договор купли-продажи поступает в сервисный центр МВД, где оформляют новое свидетельство и номерные знаки.

Данная услуга доступна для физических лиц один раз в год.

Через доверенность на уполномоченного представителя

Если владелец находится за границей, доверенность можно оформить в консульстве Украины или у иностранного нотариуса. Во втором случае документ требует апостиля и нотариально заверенного перевода.

Если продавец находится в Украине (в частности на службе) и не может лично обратиться в сервисный центр МВД, доверенность оформляется у нотариуса — без апостиля и перевода.

Далее уполномоченный представитель обращается в сервисный центр МВД, заключает договор купли-продажи и перерегистрирует авто на покупателя.

«Представитель не может оформить транспортное средство на себя, поскольку действует от имени владельца. Для заключения сделки должны присутствовать обе стороны или их представители», — добавили в МВД.

