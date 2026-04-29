Как перерегистрировать авто, если владелец на фронте или за границей

10:18, 29 апреля 2026
Если владелец находится за границей, доверенность можно оформить в консульстве Украины или у иностранного нотариуса.
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что существует два способа перерегистрации транспортного средства, если владелец на фронте или за границей.

Через приложение Дія

У продавца в Дії должны быть такие документы:

  • ID-карта (или загранпаспорт/вид на жительство) с зарегистрированным местом проживания
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
  • свидетельство о регистрации авто

После проверки авто в реестре договор купли-продажи поступает в сервисный центр МВД, где оформляют новое свидетельство и номерные знаки.

Данная услуга доступна для физических лиц один раз в год.

Через доверенность на уполномоченного представителя

Если владелец находится за границей, доверенность можно оформить в консульстве Украины или у иностранного нотариуса. Во втором случае документ требует апостиля и нотариально заверенного перевода.

Если продавец находится в Украине (в частности на службе) и не может лично обратиться в сервисный центр МВД, доверенность оформляется у нотариуса — без апостиля и перевода.

Далее уполномоченный представитель обращается в сервисный центр МВД, заключает договор купли-продажи и перерегистрирует авто на покупателя.

«Представитель не может оформить транспортное средство на себя, поскольку действует от имени владельца. Для заключения сделки должны присутствовать обе стороны или их представители», — добавили в МВД.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Украина создает собственный хаб для инвестиционных споров: что предусматривает новый закон о коммерческом арбитраже

Обновленный Закон о МКАС не только расширяет перечень споров, которые можно решать в Украине, но и модернизирует процедуры назначения арбитров.

Для приостановления трудового договора работодателю необходимо доказать невозможность обеспечить работника работой, а не только факт войны — ВС

Сам факт войны и уменьшения деятельности не является основанием для приостановления трудового договора без доказательства невозможности работать с обеих сторон — ВС.

Европарламент вынес на ускоренное голосование Конвенцию о Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины

Украина становится на шаг ближе к репарациям: Европарламент по ускоренной процедуре рассматривает создание Международной комиссии, которая будет определять суммы возмещений за ущерб от агрессии РФ.

