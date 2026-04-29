Як перереєструвати авто, якщо власник на фронті або закордоном

Фото: cnap.city-adm.lviv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що є два способи перереєстрації транспортного засобу, якщо власник на фронті або закордоном.

Через застосунок Дія

У продавця в Дії мають бути такі документи:

- ID-картка (або закордонний паспорт/посвідка на проживання) із зареєстрованим місцем проживання

- реєстраційний номер облікової картки платника податків

- свідоцтво про реєстрацію авто

Після перевірки авто в реєстрі договір купівлі-продажу надходить до сервісного центру МВС, де оформлюють нове свідоцтво та номерні знаки.

Дана послуга доступна для фізичних осіб один раз на рік.

Через довіреність на уповноваженого представника

Якщо власник перебуває за кордоном, довіреність можна оформити в консульстві України або в іноземного нотаріуса. У другому випадку документ потребує апостиля та нотаріально завіреного перекладу.

Якщо продавець перебуває в Україні (зокрема на службі) і не може особисто звернутися до сервісного центру МВС, довіреність оформлюється у нотаріуса – без апостиля та перекладу.

Далі уповноважений представник звертається до сервісного центру МВС, укладає договір купівлі-продажу та перереєстровує авто на покупця.

«Представник не може оформити транспортний засіб на себе, адже діє від імені власника. Для укладення угоди мають бути присутні обидві сторони або їхні представники», - додали у МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.