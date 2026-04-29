Як перереєструвати авто, якщо власник на фронті або закордоном

10:18, 29 квітня 2026
Якщо власник перебуває за кордоном, довіреність можна оформити в консульстві України або в іноземного нотаріуса.
Як перереєструвати авто, якщо власник на фронті або закордоном
Фото: cnap.city-adm.lviv.ua
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що є два способи перереєстрації транспортного засобу, якщо власник на фронті або закордоном.

Через застосунок Дія

У продавця в Дії мають бути такі документи:

- ID-картка (або закордонний паспорт/посвідка на проживання) із зареєстрованим місцем проживання

- реєстраційний номер облікової картки платника податків

- свідоцтво про реєстрацію авто

Після перевірки авто в реєстрі договір купівлі-продажу надходить до сервісного центру МВС, де оформлюють нове свідоцтво та номерні знаки.

Дана послуга доступна для фізичних осіб один раз на рік.

Через довіреність на уповноваженого представника

Якщо власник перебуває за кордоном, довіреність можна оформити в консульстві України або в іноземного нотаріуса. У другому випадку документ потребує апостиля та нотаріально завіреного перекладу.

Якщо продавець перебуває в Україні (зокрема на службі) і не може особисто звернутися до сервісного центру МВС, довіреність оформлюється у нотаріуса – без апостиля та перекладу.

Далі уповноважений представник звертається до сервісного центру МВС, укладає договір купівлі-продажу та перереєстровує авто на покупця.

«Представник не може оформити транспортний засіб на себе, адже діє від імені власника. Для укладення угоди мають бути присутні обидві сторони або їхні представники», - додали у МВС.

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

