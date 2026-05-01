  1. В Украине

НАПК обнародовало оценку коррупции: эксперты назвали самые проблемные отрасли

10:53, 1 мая 2026
Тем не менее, около половины экспертов ожидают снижения уровня коррупции в ближайшие годы.
В Украине наибольшим вызовом остается коррупция на высшем уровне — так считают 87% экспертов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

В опросе приняли участие 369 специалистов в сфере антикоррупционной политики. По их оценкам, серьезной проблемой также является коррупция в бизнесе (76%) и бытовая коррупция (43%).

Как отметил глава НАПК Виктор Павлущик, наибольшие коррупционные риски сосредоточены в сферах таможни, строительства и восстановления, обороны, энергетики, государственной собственности и публичных закупок.

«Это именно те сферы, которые сегодня являются критическими для страны. И это не случайно, ведь там, где есть наибольшие ресурсы, возникают и наибольшие риски», — заявил он.

По данным исследования, 65% экспертов считают, что коррупция «очень» или «в определенной степени распространена» в Украине. В то же время по результатам опроса населения и бизнеса за 2025 год о существенной распространенности коррупции сообщили 90% граждан и 76% представителей бизнеса.

Оценивая динамику за последний год, 33% экспертов заявили о росте коррупции, 41% — что уровень не изменился, еще 20% — о снижении. При этом среди населения 66% считают, что коррупция выросла.

В то же время около половины экспертов ожидают снижения уровня коррупции в ближайшие годы.

По словам заместителя главы НАПК Дмитрия Калмыкова, Украина может достичь европейского уровня снижения коррупции за счет отраслевых реформ и развития механизмов предотвращения.

Ранее в НАПК заявляли, что в Украине по итогам прошлого года зафиксировали снижение коррупционного опыта граждан в ряде сфер, с которыми они сталкиваются чаще всего, и лишь 18 из 100 украинцев столкнулись с коррупцией в прошлом году.

коррупция НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

Кабмин изменил порядок исчисления средней заработной платы для расчета страховых выплат

Новые правки адаптируют механизм соцвыплат к актуальным нормативам Пенсионного фонда и цифровизируют отчетность.

ЕСПЧ разъяснил, когда отсутствие адвоката в гражданских спорах нарушает статью 6 Конвенции

Правовая помощь в гражданских спорах не всегда является обязанностью государства, однако ее отсутствие может нарушать право на справедливый суд.

Три ошибки в договорах аренды, которые могут стоить вам бизнеса и имущества

Ошибка в одном пункте договора может превратить успешный бизнес-проект в длительный судебный процесс.

В Украине планируют внедрить индивидуальный подход в государственные образовательные стандарты для учащихся с особыми образовательными потребностями

В законопроекте предлагают уточнить образовательные стандарты и ввести отдельные результаты обучения, чтобы лучше учитывать возможности учеников и сделать подход к инклюзивному образованию более гибким.

