НАЗК оприлюднило оцінку корупції: експерти назвали найпроблемніші галузі

В Україні найбільшим викликом залишається корупція на найвищому рівні — так вважають 87% експертів. Про це свідчать результати опитування, презентовані Національним агентством з питань запобігання корупції.

В опитуванні взяли участь 369 фахівців у сфері антикорупційної політики. За їх оцінками, серйозною проблемою також є корупція у бізнесі (76%) та побутова корупція (43%).

Як зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик, найбільші корупційні ризики зосереджені у сферах митниці, будівництва та відбудови, оборони, енергетики, державної власності та публічних закупівель.

«Це саме ті сфери, які сьогодні є критичними для країни. І це не випадково, адже там, де є найбільші ресурси, виникають і найбільші ризики», — заявив він.

За даними дослідження, 65% експертів вважають, що корупція «дуже» або «дещо поширена» в Україні. Натомість за результатами опитування населення і бізнесу за 2025 рік про суттєву поширеність корупції повідомили 90% громадян і 76% представників бізнесу.

Оцінюючи динаміку за останній рік, 33% експертів заявили про зростання корупції, 41% — що рівень не змінився, ще 20% — про зниження. При цьому серед населення 66% вважають, що корупція зросла.

Водночас близько половини експертів очікують зниження рівня корупції у найближчі роки.

За словами заступника голови НАЗК Дмитра Калмикова, Україна може досягти європейського рівня зниження корупції за рахунок галузевих реформ та розвитку механізмів запобігання.

Раніше у НАЗК заявляли, що в Україні за результатами минулого року зафіксували зниження корупційного досвіду громадян у низці сфер, із якими вони стикаються найчастіше, і лише 18 зі 100 українців зіштовхнулися з корупцією у минулому році.

