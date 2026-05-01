Украина планирует открыть все кластеры до июля и подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 году

Вице-премьер по евроинтеграции говорит, что в течение следующих 12–18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов.

Украина рассчитывает не позднее июля открыть все шесть переговорных кластеров, а в 2027 году подписать договор о вступлении в ЕС. Об этом во время Часа вопросов к Правительству сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, в ноябре Европейская комиссия обнародует общую оценку стран-кандидатов в рамках пакета расширения.

Тарас Качка считает, что в течение следующих 12–18 месяцев Украина сможет закрыть большинство переговорных разделов и выйти на подписание договора о вступлении в Евросоюз.

«Если оценки будут прорывными, амбиция заключить договор о вступлении в 2027 году будет реалистичной», — подчеркнул Тарас Качка.

Ранее стало известно, что Украина может получить новый формат сотрудничества с ЕС до вступления.

