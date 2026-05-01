  1. В Украине

Украина планирует открыть все кластеры до июля и подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 году

13:26, 1 мая 2026
Вице-премьер по евроинтеграции говорит, что в течение следующих 12–18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов.
Украина рассчитывает не позднее июля открыть все шесть переговорных кластеров, а в 2027 году подписать договор о вступлении в ЕС. Об этом во время Часа вопросов к Правительству сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, в ноябре Европейская комиссия обнародует общую оценку стран-кандидатов в рамках пакета расширения.

Тарас Качка считает, что в течение следующих 12–18 месяцев Украина сможет закрыть большинство переговорных разделов и выйти на подписание договора о вступлении в Евросоюз.

«Если оценки будут прорывными, амбиция заключить договор о вступлении в 2027 году будет реалистичной», — подчеркнул Тарас Качка.

Ранее стало известно, что Украина может получить новый формат сотрудничества с ЕС до вступления.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

Кабмин изменил порядок исчисления средней заработной платы для расчета страховых выплат

Новые правки адаптируют механизм соцвыплат к актуальным нормативам Пенсионного фонда и цифровизируют отчетность.

ЕСПЧ разъяснил, когда отсутствие адвоката в гражданских спорах нарушает статью 6 Конвенции

Правовая помощь в гражданских спорах не всегда является обязанностью государства, однако ее отсутствие может нарушать право на справедливый суд.

Три ошибки в договорах аренды, которые могут стоить вам бизнеса и имущества

Ошибка в одном пункте договора может превратить успешный бизнес-проект в длительный судебный процесс.

В Украине планируют внедрить индивидуальный подход в государственные образовательные стандарты для учащихся с особыми образовательными потребностями

В законопроекте предлагают уточнить образовательные стандарты и ввести отдельные результаты обучения, чтобы лучше учитывать возможности учеников и сделать подход к инклюзивному образованию более гибким.

