Україна планує відкрити всі кластери до липня і підписати угоду про вступ до ЄС у 2027 році

Віцепрем'єр з євроінтеграції каже, що протягом наступних 12–18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів.

Україна розраховує не пізніше липня відкрити всі шість переговорних кластерів, а у 2027 році підписати договір про вступ до ЄС. Про це під час Години запитань до Уряду повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, в листопаді Європейська комісія оприлюднить загальну оцінку країн-кандидатів у межах пакета розширення.

Тарас Качка вважає, що протягом наступних 12–18 місяців Україна можна закрити більшість переговорних розділів і вийти на підписання договору про вступ до Євросоюзу.

«Якщо оцінки будуть проривними, амбіція укласти договір про вступ у 2027 році буде реалістичною», — наголосив Тарас Качка.

Раніше стало відомо, що Україна може отримати новий формат співпраці з ЄС до вступу.

