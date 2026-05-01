Реформа ВСУ: Зеленский сообщил о финализации решений и запуске изменений с лета

Владимир Зеленский заявил, что реформу Вооруженных сил финализуют в мае, а уже с июня заработают ощутимые изменения, предусматривающие прямое финансирование бригад, гарантированное пополнение личного состава, упрощение переводов и всеобщую адаптацию армии к условиям длительной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил о проведении совещания по дальнейшей реформе украинской армии и наметил ключевые решения, принятые по ее результатам.

По словам главы государства, в течение апреля продолжалась активная подготовительная работа: проходили заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, а также отдельные консультации с участием военного руководства, в частности, Главнокомандующего, Генерального штаба ВСУ, министра обороны и команды Офиса Президента.

«Сегодня мы утвердили формат, который будет реализован. Главное – чтобы наша армия была более адаптирована к вызовам. Пятый год полномасштабной войны – это то, что ставит особые задачи», – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что уже в мае все элементы реформы должны быть окончательно согласованы, в частности, нормативная база, финансовые механизмы и организационные решения. Он поручил Министерству обороны и военному командованию провести дополнительные консультации с боевыми командирами для учета опыта и предложений.

Среди уже реализованных изменений глава государства отметил эффективность действующей с прошлого года программы прямого финансирования бригад, а также внедрение механизмов гарантированного ежемесячного доукомплектования боевых подразделений личным составом.

Кроме того, ожидается дальнейшее упрощение процедур перевода военнослужащих между подразделениями.

По словам Зеленского, следующим этапом станет запуск обновленной модели армейской реформы, а ключевая задача на ближайшее время – завершить все подготовительные процессы в мае, чтобы уже с июня изменения стали ощутимы для военных.

Напомним, Зеленский анонсировал запуск реформы Вооруженных сил Украины, которая предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих, введение новых контрактов для пехотинцев и изменение подходов к прохождению службы. Минимальный уровень выплат для тыловых должностей определен не ниже 30 тысяч гривен.

