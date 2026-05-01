Реформа ЗСУ: Зеленський повідомив про фіналізацію рішень і запуск змін з літа

19:42, 1 травня 2026
Володимир Зеленський заявив, що реформу Збройних сил фіналізують у травні, а вже з червня запрацюють відчутні зміни, які передбачають пряме фінансування бригад, гарантоване поповнення особового складу, спрощення переведень і загальну адаптацію армії до умов тривалої війни.
Реформа ЗСУ: Зеленський повідомив про фіналізацію рішень і запуск змін з літа
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про проведення наради щодо подальшої реформи української армії та окреслив ключові рішення, ухвалені за її результатами.

За словами глави держави, протягом квітня тривала активна підготовча робота: відбувалися засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, а також окремі консультації за участі військового керівництва, зокрема Головнокомандувача, Генерального штабу ЗСУ, міністра оборони та команди Офісу Президента.

«Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне – щоб наша армія була більше адаптована до викликів. Пʼятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання», - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що вже у травні всі елементи реформи мають бути остаточно узгоджені — зокрема нормативна база, фінансові механізми та організаційні рішення. Він доручив Міністерству оборони та військовому командуванню провести додаткові консультації з бойовими командирами для врахування їхнього досвіду та пропозицій.

Серед уже реалізованих змін глава держави відзначив ефективність програми прямого фінансування бригад, яка діє з минулого року, а також впровадження механізмів гарантованого щомісячного доукомплектування бойових підрозділів особовим складом.

Крім того, очікується подальше спрощення процедур переведення військовослужбовців між підрозділами.

За словами Зеленського, наступним етапом стане запуск оновленої моделі армійської реформи, а ключове завдання на найближчий час — завершити всі підготовчі процеси у травні, щоб уже з червня зміни стали відчутними для військових.

Нагадаємо, Зеленський анонсував запуск реформи Збройних сил України, яка передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, запровадження нових контрактів для піхотинців та зміну підходів до проходження служби. Мінімальний рівень виплат для тилових посад визначено не нижче 30 тисяч гривень. 

