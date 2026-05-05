Экспериментальный проект в сфере строительных админуслуг: что изменится для громад и застройщиков

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины принял постановление от 24 апреля 2026 года № 528 «О реализации экспериментального проекта относительно особенностей предоставления административных услуг в сфере строительства».

Документ вводит экспериментальный проект, который будет действовать в течение военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления в силу постановления. Его цель — повысить эффективность, доступность и прозрачность принятия решений при предоставлении административных услуг в сфере градостроительства через Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

Речь идет не о создании дополнительной возможности для заказчиков строительства получать отдельные административные услуги через Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины — ДИАМ. Теперь заказчики строительства для объектов незначительной и средней сложности (СС1 и СС2) смогут сами выбирать, в какой орган архстройконтроля обращаться за админуслугами — в местный орган (ДАБК) или в центральный ДИАМ.

«Это решение создает дополнительный сервисный механизм в тех случаях, когда заказчику нужна быстрая, цифровая и стандартизированная процедура. Органы местного самоуправления остаются важными участниками системы градостроительного управления, а эксперимент должен помочь увидеть, как сделать предоставление услуг более предсказуемым для всех», — отметила заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталья Козловская, пишет «Децентрализация».

Что именно вводится

Постановление утверждает порядок реализации экспериментального проекта относительно особенностей предоставления административных услуг в сфере строительства.

В рамках эксперимента заказчик строительства сможет выбрать ДИАМ как орган, который будет предоставлять административную услугу. Это касается территорий сел, поселков и городов, в том числе Киева и Севастополя, где созданы органы государственного архитектурно-строительного контроля.

К таким административным услугам относятся:

регистрация уведомлений о начале подготовительных работ;

регистрация уведомлений о начале строительных работ для объектов с незначительными последствиями СС1;

регистрация уведомлений относительно объектов, которые строятся на основании строительного паспорта;

регистрация деклараций о готовности объекта к эксплуатации;

выдача разрешения на выполнение строительных работ;

выдача сертификата о принятии в эксплуатацию завершенного строительством объекта.

То есть эксперимент охватывает основные документы, с которыми работают заказчики на разных этапах строительства — от начала работ до ввода объекта в эксплуатацию.

Как это будет работать

Ключевой принцип эксперимента — возможность выбора органа контроля заказчиком.

Если заказчик выбирает ДИАМ, именно ДИАМ будет осуществлять регистрацию, возврат, отказ в выдаче, внесение изменений или прекращение соответствующих документов в установленном законом порядке.

Документы будут подаваться в соответствии с действующими порядками выполнения подготовительных и строительных работ и принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов. То есть эксперимент не отменяет базовые правила, а добавляет новую организационную возможность в рамках уже действующей нормативной базы.

«Для заказчика это означает более простую логику: он подает документы через электронную систему и имеет возможность выбрать тот орган, который обеспечит рассмотрение в пределах определенной процедуры. Для государства и громад это возможность получить больше данных о том, как реально работает система админуслуг в строительстве, где возникают задержки и какие решения нужны для ее улучшения», — пояснила Наталья Козловская.

Что это дает громадам

Для громад экспериментальный проект имеет несколько практических измерений.

Во-первых, он усиливает цифровой характер предоставления услуг. Все действия с документами осуществляются через Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это означает лучшую прослеживаемость процедур, меньше ручного режима и больше возможностей для анализа того, как работает градостроительная система на разных уровнях.

Во-вторых, громады получают возможность сравнить качество и скорость собственных сервисов с государственной процедурой. Если местный орган работает быстро, качественно и предсказуемо, заказчики будут иметь основания и дальше пользоваться его услугами.

В-третьих, эксперимент может уменьшить нагрузку на те местные органы, которые работают в условиях кадрового дефицита, повышенного объема заявлений или ограниченных ресурсов. В условиях войны это особенно важно: громады одновременно занимаются восстановлением, безопасностью, жильем, социальной инфраструктурой и текущими потребностями развития.

В-четвертых, громады сохраняют свою роль в планировании территорий, градостроительной документации, местных правилах, развитии инфраструктуры и управлении пространственным развитием. Эксперимент касается именно процедуры предоставления отдельных административных услуг, а не заменяет местное самоуправление в сфере развития территорий.

«Сильная громада обеспечивает качественное управление территорией, понятные правила для жителей и инвесторов и способна работать в единой цифровой системе. Экспериментальный проект должен усилить сервисность системы, а не уменьшить роль громад. Принятое Правительством постановление не меняет базовых правил в сфере строительства и сохраняет за громадами полномочия по предоставлению административных услуг. В то же время оно вводит дополнительный механизм защиты прав заказчиков в случаях, когда действующая система по тем или иным причинам не работает должным образом», — подчеркнула Наталья Козловская.

Что это дает заказчикам админуслуг в строительстве

Дополнительный канал предоставления услуг может уменьшить риски затягивания процессов, повысить предсказуемость и сделать процедуру получения услуг более понятной.

Для добросовестных застройщиков это также означает более прозрачную логику движения документов. Если все действия происходят через электронную систему, легче отследить статус подачи, основания для возврата или отказа, а также ответственность каждой стороны.

В то же время эксперимент не означает упрощение требований к строительству. Заказчик, как и раньше, должен подавать документы в соответствии с законодательством, соблюдать требования градостроительной документации, строительных норм и процедур принятия объектов в эксплуатацию.

Почему это важно именно сейчас

В условиях военного положения строительная сфера должна работать быстрее, но не хаотично. Громадам нужны укрытия, восстановление поврежденных объектов, жилье, социальная инфраструктура, дороги, инженерные сети. Застройщикам и заказчикам нужны понятные правила, а государству — контролируемость и прозрачность процессов.

Экспериментальный проект дает возможность протестировать модель, в которой административная услуга становится более сервисной, цифровой и измеримой. По результатам эксперимента Минразвития и ДИАМ должны подать Кабинету Министров отчет и предложения по изменениям в законодательные акты.

Это означает, что решение не является финальной «перестройкой системы», а скорее способом проверить, какие механизмы работают лучше, где есть узкие места и как в дальнейшем совершенствовать законодательство.

На что стоит обратить внимание громадам

Органам местного самоуправления стоит рассматривать этот эксперимент как сигнал к усилению собственной институциональной способности в сфере градостроительства.

Громадам целесообразно:

проанализировать, как работают местные процедуры предоставления строительных админуслуг;

оценить сроки рассмотрения документов и типичные причины возврата или отказа;

обеспечить надлежащую работу ответственных должностных лиц с ЕГЭССС;

усилить коммуникацию с заказчиками строительства;

использовать эксперимент как возможность сравнить и усовершенствовать собственные сервисы.

«Для органов местного самоуправления это также возможность посмотреть на строительные услуги глазами пользователя. Там, где процедура понятна, коммуникация качественная, а решения принимаются своевременно и ответственно, громада только укрепляет доверие к себе», — отметила Наталья Козловская.

Итак, правительственный документ вводит экспериментальный проект, который дает заказчикам строительства возможность выбирать ДИАМ для получения отдельных административных услуг в сфере строительства.

Для заказчиков строительства это означает дополнительный, цифровой и стандартизированный канал получения услуг. Для громад — возможность уменьшить нагрузку, повысить качество собственных сервисов и работать в более прозрачной системе. Для государства — инструмент проверки того, как должна развиваться система строительных административных услуг после завершения эксперимента.

