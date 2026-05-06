Судья Хозяйственного суда города Киева просит проверить деятельность грантовых ГО в сфере судебной реформы

По мнению судьи, особую обеспокоенность вызывает деятельность ряда общественных организаций, поскольку, по ее мнению, они используют механизмы влияния на формирование судейского корпуса.

Судья хозяйственного суда города Киева Инна Отрош сообщила о необходимости проверки деятельности ряда общественных организаций, занимающихся вопросами судебной реформы и получающих иностранное финансирование. По ее мнению, отдельные профессиональные активисты системно вмешиваются в деятельность судебной власти, влияют на формирование судейского корпуса и подрывают авторитет правосудия. Соответствующие обращения она направила в ВСП и Совет судей.

В указанном обращении она, в частности, просит ВСП в пределах определенной законом компетенции принять следующие меры:

обратиться в Службу безопасности Украины с призывом инициировать проверку фактов возможного подрыва основ национальной безопасности Украины и создания угрозы национальным интересам Украины в части порядка формирования и функционирования органов судебной власти Украины (подрыва авторитета правосудия) — общественными организациями, получающими иностранное финансирование и занимающимися вопросами судебной реформы в Украине (в том числе теми, члены которых являются членами ОСД), в частности: ГО «Фундация Dejure» (и ее руководителем М. Жернаковым), ГО Центр противодействия коррупции, ГО Автомайдан, ГО «Институт законодательных идей», ГО «Центр информации о правах человека», ГО «Всеукраинская гражданская платформа «Новая страна», ГО «Центр экономической стратегии», ГО «Медийная инициатива за права человека», ГО «Правозащитная группа «Сечь», ГО «Рух чесно», Лаборатория законодательных инициатив, Transparency International Ukraine, Центр прав человека ZMINA, Адвокат будущего и Ассоциация юристов Украины; обратиться к иностранным донорам, финансирующим ГО «Фундация Dejure» (в частности, Федеративная Республика Германия; Международная организация развития права (IDLO); Национальный фонд поддержки демократии (NED); Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине (INL); Посольство Королевства Нидерландов в Украине (MATRA), и сообщить им о конкретных фактах деятельности ГО «Фундация Dejure» и ее руководителя М. Жернакова относительно подрыва авторитета правосудия в Украине/вмешательства в отправление правосудия, а также призвать их к немедленному прекращению финансирования ГО «Фундация Dejure» и любых проектов, участие в которых принимают члены ГО «Фундация Dejure» (в том числе бывшие, такие как В. Крейденкова) и ее руководитель М. Жернаков; обратиться в уполномоченные органы относительно проверки источников финансирования деятельности ОСД (ее членов за выполнение полномочий членов ОСД), проверки возможной коррупционной составляющей в деятельности членов ОСД в связи с получением денежных средств от М. Жернакова и ГО «Фундация Dejure»; обратиться к субъектам законодательной инициативы с предложением о внесении изменений в ЗУ «О судоустройстве и статусе судей» в части ликвидации института ОСД как утратившего свою легитимность/доверие общественности/общественную необходимость, либо установления законодательного запрета на получение ОСД/членами ОСД какого-либо финансирования (на организацию и деятельность ОСД/за работу в ОСД) с учетом статуса ОСД как институции, которая может функционировать исключительно на общественных началах, и для предотвращения коррупционных рисков и влияния посторонних лиц; обратиться в Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве с запросом о предоставлении информации о состоянии досудебного расследования по уголовному производству (номер уголовного производства: 12025100060001191, дата регистрации производства 26.06.2025), зарегистрированному в ЕРДР Печерским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве по заявлению И. М. Отрош от 21.05.2025 о совершении В. Крейденковой и О. Волошиным уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины; рассмотреть вопрос о немедленном исключении В. Крейденковой (юридический советник Общественной организации «Трансперенси Интернешнл Украина») из рабочей группы Высшего совета правосудия по разработке и внедрению показателей средней продолжительности рассмотрения дел для категорий, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, — как лица, которое системно подрывает авторитет правосудия, вмешивается в отправление правосудия и занимается преследованием судей; пересмотреть составы всех рабочих групп ВСП на предмет участия в них лиц, являющихся членами Фундации Dejure (или любых других описанных в этом обращении профессиональных активистов, совершивших действия по подрыву авторитета правосудия), и рассмотреть вопрос об исключении таких лиц из состава рабочих групп ВСП, а также принять меры по прекращению любых официальных отношений ВСП/членов ВСП с указанными лицами (в том числе совместное участие в публичных мероприятиях/конференциях и т.д.); обратиться к ОСД и общественным организациям, занимающимся вопросами судебной реформы (в том числе тем, члены которых являются членами ОСД), с требованием о необходимости воздерживаться от действий, подрывающих авторитет правосудия, и вмешательства в отправление правосудия; создать рабочую группу, которая будет проводить мониторинг деятельности общественных организаций в сфере судебной реформы на предмет выявления действий/публикаций/призывов, подрывающих авторитет правосудия в Украине и содержащих признаки вмешательства в отправление правосудия, и разработать план необходимых мер по немедленному реагированию на такие действия. Такое же обращение Инна Отрош сообщила, что направила и в Совет судей Украины как орган судейского самоуправления, который в соответствии с ч. 8 ст. 133 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» разрабатывает и организует выполнение мероприятий по обеспечению независимости судов и судей.

В то же время она призвала всех судей писать сообщения и обращения относительно всех известных фактов подрыва авторитета правосудия профессиональными активистами: неважно, касается ли это их лично, других судей или судебной власти в целом.

«Пока мы сами не начнем принимать меры по информированию ВСП, ССУ о позорной деструктивной деятельности активистов и разъяснять общественности механизмы манипулирования, которые ими применяются, — мы будем пребывать в образе молчаливой «жертвы», а органы, которые обязаны заботиться о независимости судей, будут функционировать «с широко закрытыми глазами»», — отметила Инна Отрош.

«Оксюморон «с широко закрытыми глазами» (популярный благодаря одноименному фильму С. Кубрика) описывает состояние человека, который осведомлен о реальной ситуации, но отказывается видеть очевидное; становится намеренно слепым и сознательно делает вид, что ничего не происходит ради пребывания в иллюзии комфорта и во избежание проблем/ответственности за действительное положение вещей.

Именно так можно описать ситуацию с проблемами в судебной системе, которые создают профессиональные грантовые активисты, и реакцией на них органов, которые обязаны заботиться об авторитете правосудия и независимости судей, а также о соблюдении надлежащего порядка формирования и функционирования органов судебной власти Украины как части национальных интересов государства.

В то время, когда продолжается вооруженная агрессия РФ, внутри нашего государства активно функционируют неправительственные общественные организации, финансируемые иностранными государствами/частными фондами/международными организациями и активно вмешивающиеся в государственную политику и деятельность всех органов государственной власти.

Особую обеспокоенность вызывает деятельность таких организаций в сфере судебной реформы, которая, как известно, не имеет своего начала и конца и является перманентным состоянием функционирования судебной власти в Украине.

Под видом институтов гражданского общества они используют механизмы влияния на формирование судейского корпуса, вмешиваются в отправление правосудия по конкретным делам и умышленно и системно подрывают авторитет правосудия, что, в свою очередь, подрывает основы национальной безопасности Украины.

Грантовые профессиональные активисты узурпировали понятие “гражданского общества” и, фактически, создали монополию на выражение общественного мнения. Однако в действительности указанные лица не являются представителями ни государственных, ни общественных интересов. С точки зрения разумного стороннего наблюдателя, единственной целью деятельности таких лиц является личное обогащение и установление контроля над судьями. Отдельным вопросом является реальная цель доноров, предоставляющих финансирование таким организациям. Действительно ли эти доноры преследуют такую высокую цель, как создание независимого суда?

К наиболее известным общественным организациям в сфере судебной реформы относятся: ГО «Фундация Dejure», ГО Центр противодействия коррупции, ГО Автомайдан, Transparency International Ukraine, ГО «Центр экономической стратегии», ГО «Рух чесно», Лаборатория законодательных инициатив.

Указанные ГО располагают значительными материальными ресурсами (финансируются европейскими/американскими государственными институциями и частными фондами), разветвленной инфраструктурой, большим количеством аналитиков, доступом к широкому кругу информации и, самое главное, раскрученными медиаресурсами (fb-страницы/ТГ-каналы с большим количеством подписчиков, в том числе благодаря недобросовестным методам покупки так называемых «ботов»).

Благодаря миллионным грантам от иностранных доноров и продуманному пиару, использованию медиаресурсов и соцсетей, они получают фиктивный моральный авторитет.

Любой сторонний наблюдатель видит, что практическая деятельность этих ГО сводится исключительно к написанию манипулятивных публикаций (размещению видеороликов), раскрутке своих социальных сетей, организации коллективных походов профессиональных активистов на судебные заседания по “интересным” для них делам с целью преследования судей и вмешательства в отправление правосудия при рассмотрении конкретных дел.

Основная часть их деятельности — это публикации (видеоролики) с перманентной критикой судей. При этом подача информации такими активистами осуществляется не через сообщение конкретных фактов/предоставление объективной аналитики, а исключительно через фактологические суждения, эмоциональные вбросы и применение методов манипулирования общественным сознанием (использование оценочных понятий, фрейминга, сокращения истории, повторения, замалчивания, метода «новостей со всех направлений», воздействия на эмоции, инсценировки конфликта, драматизации, демонизации образа определенных лиц и т.д.).

С точки зрения стороннего наблюдателя, таким активистам выгодно постоянно кричать о «зраде» и настаивать на новых реформах судов/проведении новых процедур оценивания, ведь при отсутствии «зрады» и очередной реформы/оценивания иностранные доноры перестанут давать деньги.

Наибольший вред профессионального активизма заключается в публичном поощрении граждан к замене критического мышления на пропагандистский дискурс и эмоциональную мобилизацию. Вместо правовой культуры обществу навязываются реактивные поведенческие паттерны, основанные не на праве, а на групповом давлении и политической целесообразности.

Можно смело утверждать, что профессиональные активисты формируют общественное мнение через эмоциональную дихотомию: “хороший судья, который выносит решения, нравящиеся активистам” — “плохой судья, который выносит решения, не нравящиеся активистам”. При этом именно активисты получают монопольное право на определение признаков «правильного» судебного решения и вкладывают в содержание этого концепта исключительно собственные интересы, имитируя интересы всего общества. Вопрос законности и обоснованности судебного решения не входит в круг интересов активистов.

Логичным является вывод, что активисты в подавляющем большинстве пропагандируют среди граждан низкий уровень правового сознания и правовой культуры, ведь их интересы не имеют ничего общего с интересами общества и построением независимой судебной системы в Украине. Систематические манипуляции со стороны отдельных представителей активистской среды приводят к умышленному нанесению ущерба авторитету конкретных судей и системы правосудия в целом.

Какие конкретные примеры деструктивной (противозаконной) деятельности профессиональных активистов, в том числе членов ОСД? Это, в частности:

преследование/травля конкретных судей (так называемых «судей Майдана», судей ОАСК, любых судей, выносящих решения, не нравящиеся активистам) путем многолетних перманентных системных манипулятивных публикаций, в первую очередь, Фундацией Dejure и ее руководителем М. Жернаковым, с изложением недостоверной информации/информации, унижающей честь и достоинство судей и авторитет правосудия в целом; вмешательство в деятельность судей ВС путем размещения в СМИ (соцсетях) публикаций, содержащих прямые угрозы относительно последствий вынесения ВС «не тех» решений (в частности, призывы к реформированию/повторному оцениванию судей ВС/проверке деклараций добропорядочности с явной предвзятостью); подрыв авторитета правосудия путем критики суда, выходящей за пределы свободы слова, в том числе с применением ненормативной лексики (карикатурных изображений, фотошопов) в отношении судей (в частности, судей ВС) в связи с рассмотрением судом конкретных дел и принятием решений, не нравящихся активистам; сообщение донорам и государственным институциям ЕС недостоверной информации (в том числе в теневых отчетах) о состоянии судебной системы в Украине с целью побуждения последних к выдвижению требований о проведении новых реформ/оцениваний судей, что дестабилизирует надлежащее функционирование судебной власти. Отдельного внимания заслуживают факты, которые, очевидно, свидетельствуют об утрате легитимности Общественным советом добропорядочности: публичные обвинения членами 3-го состава ОСД главы ГО “Фундация Dejure” М. Жернакова во вмешательстве в формирование 4-го состава ОСД и деятельность членов ОСД; фактическое установление контроля М. Жернаковым над деятельностью ОСД путем оккупации членами ГО Фундация Dejure 40% мест в 4-м составе ОСД; осуществление полного финансирования ОСД через ГО Фундация Dejure.

Указанное свидетельствует о том, что М. Жернаков фактически получил статус бенефициарного владельца ОСД, так как имеет возможность осуществлять решающее влияние на формирование состава и деятельность ОСД.

ОСД как институт, призванный обеспечивать беспристрастный общественный контроль за добропорядочностью судей/кандидатов на должность судьи, в действительности превратился в закрытый клуб профессиональных активистов, преследующих цель личного обогащения и установления контроля над судьями.

ОСД создавался как объединение профессионалов на общественных началах, которые должны были представлять общественные интересы в свободное от работы время на безвозмездной основе. По сути, ОСД должен был подавать в ВККС информацию о судьях/кандидатах, которая должна была получаться исключительно из открытых источников, то есть граждане с активной гражданской позицией/«идейные» должны были взять на себя обязательства по предоставлению такой информации вместо других граждан, у которых нет такой активной позиции или времени на такую важную общественную работу.

Цель создания этого института не имела ничего общего с полученным результатом: превращение ОСД в мощную профинансированную организацию с разветвленной внутренней структурой и привлечением команды аналитиков/юристов/специалистов сферы IT, которая вмешивается в частную жизнь судей, получая бесконтрольный доступ к персональным данным судей (и их родственников до 10-го колена) и распространяя их с нарушением закона о защите персональных данных и с целью уничтожения профессиональной репутации судей/подрыва авторитета правосудия в целом; организацию, члены которой не несут никакой юридической ответственности за свои действия; организацию, полностью финансируемую и подконтрольную конкретным лицам и ГО (Фундации Dejure и М. Жернакову); организацию, члены которой получают от ГО Жернакова деньги за “качественно выполненную работу”.

Такая деятельность описанных ГО, получающих иностранное финансирование и под видом институтов гражданского общества использующих механизмы влияния на формирование судейского корпуса, вмешивающихся в отправление правосудия и умышленно и системно подрывающих авторитет правосудия, — явно содержит признаки посягательства на государственный суверенитет Украины и порядок формирования и функционирования органов судебной власти Украины как часть национальных интересов государства и должна быть предметом проверки Службы безопасности Украины. И в первую очередь это касается Фундации Dejure и ее горе-руководителя М. Жернакова.

При этом компетентные органы должны проверить реальную цель финансирования таких ГО иностранными государствами/фондами/международными организациями и осведомленность иностранных доноров о реальной деятельности ГО и профессиональных активистов, в частности, относительно описанных фактов.

Кроме того, законодатель должен, наконец, установить контроль за созданием и деятельностью соответствующих ГО, поскольку обязанность охранять внутренний суверенитет Украины не менее важна, чем охрана внешнего. В качестве примера можно взять Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), принятый в США еще в 1938 году.

Описанная деятельность профессиональных активистов очевидна для каждого судьи и представителя юридического сообщества.

Но говорят ли об этом судьи вслух? К сожалению, практически нет. Судьи часто элементарно боятся об этом говорить (даже тогда, когда дело касается их лично) или вообще не беспокоятся по этим вопросам, так как активисты не пишут о них лично.

В то же время это не тот вопрос, который судья может и должен решать самостоятельно.

Напомню, что в Украине функционирует конституционный орган — Высший совет правосудия.

В соответствии со статьей 131 Конституции Украины, ст. 1, 3 ЗУ “О Высшем совете правосудия” Высший совет правосудия принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.

Именно обеспечение независимости судебной власти является основной функцией конституционного органа — Высшего совета правосудия.

К сожалению, нынешний состав ВСП об этом очевидно забыл, заботясь исключительно о реализации «карательной функции». На это, в частности, обратил внимание председатель Совета судей Украины В. Салихов.

Судьи видят, что ВСП никак не реагирует на деятельность активистов, которая явно подрывает авторитет правосудия; ВСП включает их в состав своих рабочих групп; члены ВСП участвуют в публичных мероприятиях с участием таких активистов; ВСП массово и очень быстро рассматривает дисциплинарные жалобы активистов и даже незаконно увольняет судей, которых преследуют такие активисты (например, автора этой публикации). Отдельного внимания заслуживает факт пребывания в составе ВСП профессионального активиста и жалобщика — Романа Маселко, который даже после занятия должности члена ВСП продолжает писать дисциплинарные жалобы на судей.

Все это, к сожалению, формирует у стороннего наблюдателя обоснованное сомнение относительно поддержки нынешним составом ВСП профессиональных активистов в их деструктивной деятельности (об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные публикации представителей юридического сообщества в СМИ и соцсетях).

Возможно, члены ВСП просто добросовестно не замечают системной подрывной деятельности профессиональных активистов в сфере судебной системы. Поэтому я как добропорядочная гражданка и ответственная судья решила самостоятельно провести комплексный анализ деятельности профессиональных активистов, ее форм и последствий для судебной системы Украины и направить в ВСП обращение для принятия надлежащих мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия в порядке ст. 73 ЗУ “О Высшем совете правосудия”», — написала Инна Отрош.

