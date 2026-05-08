Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы присвоения квартир умерших — среди подозреваемых экс-судья Тандыр и чиновник Минюста
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении шестерым участникам преступной организации, которая занималась незаконным завладением недвижимостью умерших или длительное время отсутствующих владельцев в Киеве и Одессе. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.
Среди подозреваемых — бывший председатель районного суда Киевской области, ранее ставший фигурантом дела о смертельном ДТП на блокпосту, руководитель одного из подразделений Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, двое адвокатов и еще двое гражданских лиц.
По данным следствия, участники схемы подыскивали квартиры, владельцы которых умерли либо длительное время отсутствовали. Для завладения недвижимостью они изготавливали поддельные документы, оформляли фиктивные долговые обязательства и создавали искусственные основания для взыскания имущества через исполнительную службу.
Следствие установило, что судья обеспечивал принятие необходимых решений, а должностное лицо исполнительной службы способствовало открытию производств и передаче квартир в рамках сфальсифицированных дел.
В результате участники организации незаконно завладели пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели переоформить из-за разоблачения схемы правоохранителями, отметил Кравченко.
Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям о создании и участии в преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах, а также покушении на мошенничество.
Подозреваемым уже избраны меры пресечения. Бывший судья взят под стражу без права внесения залога. Речь идет об Алексее Тандыре.
По словам Кравченко, во время обысков в суде, подразделениях исполнительной службы, у нотариусов, а также по местам проживания фигурантов были изъяты документы, материалы судебных дел и доказательства, подтверждающие деятельность схемы.
