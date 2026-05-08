Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы присвоения квартир умерших — среди подозреваемых экс-судья Тандыр и чиновник Минюста

В Киеве разоблачили преступную организацию, которая присваивала квартиры умерших или длительно отсутствующих владельцев, а среди подозреваемых по делу экссудия Алексей Тандыр, чиновник Минюста и адвокаты.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении шестерым участникам преступной организации, которая занималась незаконным завладением недвижимостью умерших или длительное время отсутствующих владельцев в Киеве и Одессе. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Среди подозреваемых — бывший председатель районного суда Киевской области, ранее ставший фигурантом дела о смертельном ДТП на блокпосту, руководитель одного из подразделений Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, двое адвокатов и еще двое гражданских лиц.

По данным следствия, участники схемы подыскивали квартиры, владельцы которых умерли либо длительное время отсутствовали. Для завладения недвижимостью они изготавливали поддельные документы, оформляли фиктивные долговые обязательства и создавали искусственные основания для взыскания имущества через исполнительную службу.

Следствие установило, что судья обеспечивал принятие необходимых решений, а должностное лицо исполнительной службы способствовало открытию производств и передаче квартир в рамках сфальсифицированных дел.

В результате участники организации незаконно завладели пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели переоформить из-за разоблачения схемы правоохранителями, отметил Кравченко.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям о создании и участии в преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах, а также покушении на мошенничество.

Подозреваемым уже избраны меры пресечения. Бывший судья взят под стражу без права внесения залога. Речь идет об Алексее Тандыре.

По словам Кравченко, во время обысков в суде, подразделениях исполнительной службы, у нотариусов, а также по местам проживания фигурантов были изъяты документы, материалы судебных дел и доказательства, подтверждающие деятельность схемы.

