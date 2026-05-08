Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми привласнення квартир померлих — серед підозрюваних екссуддя Тандир та посадовець Мін’юсту

У Києві викрили злочинну організацію, яка привласнювала квартири померлих або тривало відсутніх власників, а серед підозрюваних у справі — екссуддя Олексій Тандир, посадовець Мін’юсту та адвокати.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру шістьом учасникам злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням нерухомістю померлих або тривало відсутніх власників у Києві та Одесі. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Серед підозрюваних — колишній голова районного суду Київщини, який раніше став фігурантом справи про смертельну ДТП на блокпосту, керівник одного з підрозділів Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, двоє адвокатів та ще двоє цивільних осіб.

За даними слідства, учасники схеми підшуковували квартири, власники яких померли або тривалий час були відсутні. Для заволодіння нерухомістю виготовляли підроблені документи, оформлювали фіктивні боргові зобов’язання та створювали штучні підстави для стягнення майна через виконавчу службу.

Слідство встановило, що суддя забезпечував ухвалення необхідних рішень, а посадовець виконавчої служби сприяв відкриттю проваджень і передачі квартир у межах сфальсифікованих справ.

У результаті учасники організації незаконно заволоділи п’ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли переоформити через викриття схеми правоохоронцями, зазначив Кравченко.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за статтями щодо створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах, а також замаху на шахрайство.

Підозрюваним уже обрано запобіжні заходи. Колишнього суддю взято під варту без права внесення застави. Мова йде про Олексія Тандира.

За словами Кравченка, під час обшуків у суді, підрозділах виконавчої служби, у нотаріусів та за місцями проживання фігурантів вилучено документи, матеріали судових справ і докази, що підтверджують діяльність схеми.

Як писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Смертельна ДТП сталася 25 травня 2023 року на блокпосту. У результаті ДТП загинув військовослужбовець Національної гвардії України. За даними слідства, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду.

